În cadrul unei conferințe de presă susținută de Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, reporterii au adus în discuție situația în care se permite doar persoanelor vaccinate să iasă din casă în intervalul 05.00-20.00, în weekend în localitățile în care rata de infectare trece de 6 la mie și pe tot parcursul săptămânii în zonele cu incidență a cazurilor COVID-19 de peste 7,5 la mie, conform Hotnews.ro.

Reporterii au întrebat de ce doar vaccinații au acest beneficiu și nu și cei trecuți prin boală sau testați negativ, care se regăsesc de asemenea pe certificatul digital COVID-19.

„Din punct de vedere practic dacă eu vreau să ies astăzi din casă ar însemna că trebuie să am un test făcut și nu toată lumea are un test în ultimele 48 de ore sau în ultimele 72 de ore ca să iasă din casă. Sigur că din punct de vedere epidemiologic, din punct de vedere a riscului de răspândire a virusului, o persoană care este vaccinată cu schemă completă și are cel puțin 10 zile de la doza 2, la fel cu o persoană care e trecută prin boală și este în primele 180 de zile de la testul pozitiv, la fel ca orice persoană care este testată negativ în ultimele 48 de ore sau 72 de ore în funcție de tipul de test sunt tot cu un risc scăzut de infectare.

Dar repet din punct de vedere practic e foarte greu să aplici această prevedere cu un test negativ, ca nu toată lumea își face din 3 in 3 zile teste ca să iasă din casă și atunci aplicabilitatea este mult mai ușoară la cei care au dovada de vaccinare sau istoricul de trecere prin boală.”, a declarat marți medicul Valeriu Gheorghiță.

Reglementările actuale permit doar vaccinaților să nu aibă restricții

S-a insistat pe faptul că cele mai recente reglementări nu permit acum decât vaccinaților să fie exceptați de la restricții. Valeriu Gheorghiță a admis că acest aspect ar putea fi reevaluat.

”Cu siguranță lucrurile acestea sunt revaluate periodic de către experți și vor fi revizuite dacă au fost astfel de recomandări”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiță.

Beneficii egale pentru toate persoanele

Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din INSP, a intervenit susținând că actuala prevedere este o eroare.

„Posibil s-a întâmplat o eroare pentru ca aveți dreptate, din punct de vedere medical, și cel trecut prin boală trebuie să beneficieze de același lucru.”, a declarat Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din INSP.

Carantină pentru cei nevaccinați

Carantina de noapte va fi instituită în weekend în localitățile în care rata de infectare trece de 6 la mie și pe tot parcursul săptămânii în zonele cu incidență a cazurilor COVID-19 de peste 7,5 la mie, a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Exceptate sunt, însă, persoanele vaccinate anti-COVID, care vor putea ieși din casă și în intervalul 05.00-20.00. În localitățile în care rata de infectare este mai mare de 6, dar nu depășește 7,5, magazinele vor fi închise de la ora 18.00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.