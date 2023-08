Ce zgomote s-au auzit din camera de hotel în care a avut loc crima?

Sâmbătă spre duminică, în jurul orei 03:00, doi colegi de muncă ai Alinei Elena Ciobanu și ai Loredanei Atănăsoaie, care ocupau camera de hotel de vis a vis de cea în care locuiau ele, au auzit țipete.

S-au speriat, au ciocănit la ușă să verifice dacă totul este în regulă, iar Loredana Atănăsoaie i-a mințit și le-a spus că se pregătesc de culcare.

„Am bătut la ușa și ne-au spus că dorm. Adică doar una dintre ele a răspuns, am auzit doar o voce, așa că ne – am dus să ne culcăm, a fost liniște, până dimineața. Eram obișnuiți că dimineața să o găsim în fata hotelului, ori matura, ori o găseam la o pauza de țigară.

Loredana însă, a venit la masa, s-a comportat normal. S-a dus la munca, vorbea cu fetele ca de obicei”, au declarat, luni, băieții respectivi, relatează Adevărul.

Loredana Atănăsoaie a încercat să se dea drept amica ei

La rândul său, iubitul Alinei Elena Ciobanu a oferit noi detalii despre crima care a șocat România. Se pare că agresoarea i-ar fi trimis mesaje în noaptea crimei, dându-se drept iubita lui. Băiatul a povestit totul cu lux de amănunte.

„Eu am vorbit cu ea pe la ora 2:00, cu Alina. Asta era ieri. Și mi-a scris că vrea să se culce. Pe la 4:30 îmi dă mesaj de pe contul ei că vrea să se despartă de mine, că m-a înșelat. Când am văzut mesajul ei, mi-am dat seama că nu este ea.

Am insistat să îi scriu, să o sun, și pe la 4:47 îmi scrie că ea pleacă acasă, că fumează o țigară afară pe o bancă, așteaptă să vină taxiul și să am grijă de mine”, a povestit, luni, băiatul respectiv în cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3 CNN.

„Când am văzut mesajele eu am continuat să o sun, i-am dat din nou mesaj. Când am văzut că nu răspunde am zis să îi dau mesajul colegei ei, Loredana. Și i-am dat mesaj. Ea mi-a spus că Alina a plecat cu o geantă, dar nu știe unde. Și am întrebat-o ce s-a întâmplat, că nu îmi vine să cred, dar ea a insistat că a plecat acasă.

Mi-a promis că o să-mi dea un semn dacă se întoarce acolo. Când am văzut că nu primesc acest mesaj, am dat mesaj la un alt băiat care muncea acolo. Și l-am rugat să meargă să vadă ce s-a întâmplat cu Alina, pentru că nu îmi răspunde. Și băiatul acela a tot sunat și a mers până la urmă la ușă la Loredana. Loredana imediat mi-a dat mesaj și m-a întrebat de ce tot trimit atâția oameni la ușa ei, spunând că ea nu are de unde să știe cu cine umblă Alina Acum. I-am explicat că este ceva care nu îmi place și am rugat-o din nou să mă anunțe dacă Alina se întoarce.

Pe la ora 8:00, din nou i-am dat mesaj și am întrebat-o dacă a aflat ceva de Alina. Și ea mi-a spus că da, că a venit în cameră. Și am întrebat-o unde a fost și am rugat-o să mi-o dea să vorbim. Mi-a răspuns că nu poate, că a plecat. Mi-a spus că telefonul îl are pe pat, dar că este închis, pentru că nu vrea să mai vorbească cu mine. Am întrebat de ce nu vrea, pentru că Alina nu ar face așa ceva. Mi-a răspuns că nu știe, dar că Alina nu mă iubește, că nu dă doi bani pe mine.

L-am rugat din nou pe acel băiat să meargă să o caute. El a mers, dar nu a găsit-o. După, iar a mers la ușa Loredanei, dar nimic. După, băiatul a trebuit să plece la muncă. Moment în care am început să le dau mesaje colegilor ei de muncă. M-am gândit că doar mie nu vrea să îmi răspundă, dar și ei mi-au spus că telefonul este închis”, a povestit acel băiat.

Puteți citi întreaga declarație AICI.