Decizie radicală luată de Simona Halep! După ce a primit o suspendare de patru ani din partea ITIA, jucătoarea de tenis s-a îndreptat în instanță împotriva celor care au adus-o în această situație.

George Cosac, președintele Federației Române de Tenis (FRT) a dezvăluit că după ce constănțeanca va câștiga procesul intentat împotriva lor, cei care i-au dat suplimentul contaminat cu Roxadustat vor trebui să scoată bani grei din buzunare.

„Nu am vrut să citesc raportul, știu exact ce am vorbit cu Simona, ce caracter are. Sunt convins că TAS-ul va face dreptate într-o oarecare măsură, astfel încât suspendarea să fie cât mai mică!

Veți vedea că, în timp, toți cei ce vor fi acționați în judecată de către Simona vor avea de plătit bani grei! Este vorba de imaginea ei, câștigată cu ani de muncă asiduă, de lupte crâncene în teren cu toate celelalte adversare.

Pe ce mă bazez? Pe faptul că ea a făcut anumite declarații, nicio probă de sânge nu a fost contaminată și de aici derivă toate celelalte argumente pe care mă bazez”, a declarat acesta pentru Digisport.