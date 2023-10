Ce greșeală a făcut Simona Halep? Jeremy Luke, președintele Centrului Canadian de Etică în Sport, a vorbit despre cazul româncei. El anunță că problema contaminării suplimentelor este des întâlnită în Canada. Aceasta este țara din care a fost cumpărat suplimentul folosit de Halep.

El susține că sportivii ar trebui să evite complet suplimentele. Aceasta pentru că există o lipsă de legislație în acest domeniu care provoacă un impact major asupra sportivilor. Oficialul susține că „suplimentele reprezintă o problemă în Canada atunci când vine vorba despre antidoping”.

Elisabeta Lipă spune că situația este una nedreaptă și detaliază prin ce trece un sportiv care este nevoit, din cauza circumstanțelor, să ia suplimente.

„Din păcate legea asta nu o facem noi, este internaţională, iar legislaţia WADA (Agenţia Internaţională Anti-Doping) este foarte clară. Sportivul trebuie să ştie mereu ce ia şi el este direct răspunzător. Este nedrept acest lucru pentru că sportivul nu este doctor, nu are cunoştinţe medicale. El poate doar să citească şi să întrebe doctorul ce să facă. Doctorul recomandă medicamentele. Sportivul are nevoie însă şi de susţinerea asta medicamentoasă, pentru că altfel nu are cum să reziste”, anunță Lipă.