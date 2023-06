Rareş Bogdan a precizat că, personal, nu avea cunoştinţă despre prezenţa acestui citat în programul de guvernare.

”Nu sunt nici eu sclav modern şi nici românii nu sunt sclavi moderni. Românii care au plecat în afara graniţelor – 1,4 milioane în Marea Britanie, un milion în Spania, un milion în Italia, 1,3 milioane Germania sau 800.000 în Franţa, ca să vorbesc doar de comunităţile foarte mari – sunt oameni care muncesc, care şi-au făcut acolo o carieră, care şi-au făcut un rost în viaţă. Sunt oameni respectaţi în comunităţi. Circul mult între oamenii din diaspora şi autorităţile locale sau centrale ale statelor respective au o părere foarte bună despre aceştia. Îmi spunea, de exemplu, sâmbătă, preşedintele Partidului Popular că, dacă românii ar pleca dintr-o dată, dacă i-am lua cu avioanele, ar avea o mare problemă, Spania.

Acelaşi lucru spun britanicii, acelaşi lucru spun francezii, acelaşi lucru spun italienii. Deci nu consider că românii sunt sclavi în Europa. Consider că au plecat din considerente economice. De cele mai multe ori consider că sunt nedreptăţiţi în ceea ce înseamnă problema Schengen şi sunt umiliţi. Dar nu înseamnă că sunt sclavi. Nici nu se simt sclavi. Nici nu sunt sclavi, sunt plătiţi pentru munca lor”, a afirmat Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan a explicat că nu a ştiut nimic despre existenţa acestei expresii.