Liberalul va merge până la capăt cu președintele Klaus Iohannis.

„S-a decis: 10 noiembrie, data alegerilor prezidențiale. Câștigăm! Alături de președintele Klaus Iohannis, acest popor poate sta cu fruntea sus în lumea tot mai greu de priceput! Este respectat pe toate continentele, în toate cancelariile.

Este un om care are obraz, care are onoare, care are demnitate și nu va accepta niciodată ca țara noastră să cadă în mâinile infractorilor, incompetenților, mincinoșilor, prefăcuților și trădătorilor. Ascultați ce vă spun!”, a scris Rareş Bogdan pe pagina sa de Facebook.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, astăzi, data la care vor avea loc alegerile prezidențiale.

Te-ar putea interesa și: