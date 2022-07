Activitatea primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, continuă să stârnească nemulţumiri! Ultimele critici la adresa acestuia au venit din partea lui Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte al PNL.

Rareş Bogdan: Aveam aşteptări mai mari de la Nicuşor Dan. Nu a produs o revoluţie totală

După ce Partidul Naţional Liberal l-a susţinut pe Nicuşor Dan în alegeri, liderul liberal spune acum că avea aşteptări mai mari de la edil, pe care îl critică că nu a reuşit să producă revoluţia promisă în administraţia Capitalei, dar şi că guvernează local cu oamenii puşi în funcţii de Gabriela Firea sau Sorin Oprescu.

„Aveam aşteptări mai mari de la Nicuşor Dan. Ar trebui să se focuseze.

Din păcate, a pierdut startul şi să radă complet toate direcţiile, dar a schimbat doar două persoane faţă de administraţia Firea. A greşit pentru că nu a produs o revoluţie totală aşa cum le-a promis bucureştenilor.

El guvernează local astăzi cu oamenii Gabrielei Firea şi ai lui Sorin Oprescu”, a declarat Rareş Bogdan, invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

PNL şi PSD, împreună la guvernare după un lung „război” pe scena politică

O altă întrebare pusă de Denise Rifai la care Rareş Bogdan a trebuit să răspundă a fost cea legată de coabitarea dintre PNL şi PSD. Având în vedere actualul context, un compromis era necesar, a explicat politicianul.

„Suntem la masă cu duşmanul, în sufragerie, la negocieri. Am fost în război cu PSD în ultimii 7 ani, dar uitându-mă la actualul context, la ce se întâmplă, cred că am făcut bine ce am făcut.

Trebuia obligatoriu să avem o majoritate care să asigure stabilitate în România”, a mărturisit Rareş Bogdan despre relaţia dintre liberali şi social-democraţi.

A fost intrarea în politică cea mai bună mutare pentru Rareş Bogdan?

Rareş Bogdan a vorbit şi despre modul în care intrarea în politică l-a afectat şi l-a făcut chiar să-i piardă pe unii dintre fanii pe care-i avea ca jurnalist.

„Nu ştiu dacă îmi vine bine haina de politician.

Am pierdut mulţi fani în aceşti trei ani, din cauza unor politicieni slabi. Politica nu m-a făcut mai cunoscut”, a mai spus prim-vicepreşedintele PNL.

Rareş Bogdan nu a jucat niciodată golf cu Klaus Iohannis

Puţină lume ştie că Rareş Bogdan este pasionat de golf. Iată ce i-a povestit el realizatoarei Denise Rifai despre acest subiect.

„Sunt foarte bun la golf. Dintre politicieni, Cătălin Predoiu mai joacă. De asemenea, cred că Victor Ponta probabil că a progresat mult. În schimb, nu am jucat niciodată golf cu Klaus Iohannis.

Eu joc golf din 2003, am învăţat la Pianu, în Alba, unde s-a retras regretatul Paul Tomiţă, fostul antrenor al Regelui Mihai. Am jucat golf în Australia, Tunisia, Egipt, în toate ţările europene”, a declarat Rareş Bogdan.