Rareş Bogdan dă cărţile pe faţă! De ce a pierdut PNL alegerile? Greşelile grave ale lui Ludovic Orban. Europarlamentarul liberal continuă seria atacurilor extrem de dure la adresa şefului său de partid.

Rareş Bogdan, noi dezvăluiri

Europarlamentarul PNL, Rareş Bogdan, continuă seria declaraţiilor dure la adresa şefului liberal, Ludovic Orban. Fostul jurnalist şi-a retras o parte din primele afirmaţii, dar continuă să-l lovească pe actualul şef al Camerei Deputaţilor.

Rareş Bogdan a făcut o radiografie a PNL şi a venit cu dezvăluiri crunte. Acesta a spus de ce a pierdut, de fapt, PNL alegerile parlamentare.

Traseiştii i-au tras în jos pe liberali

Traseiştii acceptaţi în PNL mandatul trecut i-au tras în jos pe liberali. Asta susţine Rareş Bogdan care continuă să-i facă reproşuri dure lui Ludovic Orban.

“Faptul că am primit traseiști în partid, deși am spus că nu-i vom primi, ne-a afectat? Eu cred că da. Faptul că nu ne-am ținut de cuvânt cu anumite lucruri făcute în fața electoratului? Eu cred că da.

Faptul că am promovat oameni care nu neapărat erau cei mai potriviți în anumite funcții și a contat carnetul de partid sau prietenia cu un anumit lider, ne-a afectat? Eu cred că da.

Faptul că l-am avut pe băiatul ăla fără diplomă la Spălatul Banilor. Inclusiv faptul că am avut situații în care am intrat în conflicte fără sens, nu am avut dialog cu societatea civilă, ONG-uri, Biserică, asociații profesionale, sindicate”, este rechizitoriul dur făcut de către Rareş Bogdan şefului PNL, Ludovic Orban, conform libertatea.ro.

Iohannis nu se implică la PNL?

Europaralamentarul PNL a mai spus spune că președintele Klaus Iohannis nu s-a implicat în scandalul din PNL. „Nu. Spre deosebire de fostul președinte Traian Băsescu, președintele Klaus Iohannis nu procedează în acest fel.

Președintele ne roagă un singur lucru: guvernați bine, modernizați România. Nu îl interesează că eu cu Ludovic ne mai șarjăm”, a mai spus acesta.

Prim vicepreședintele PNL susține că nu intenționează să candideze la congresul PNL din acest an. „Se simte bine” la Bruxelles în poziția de europarlamentar.

„Nu se pune problema unei candidaturi. Congresul e abia în septembrie, repet, nu este vorba despre mine. Eu mă simt foarte bine aici.

Așa că pot să sprijin pe oricine, important este să nu existe derapaje de la democrația internă”, a mai declarat europarlamentarul.