Rareș Bogdan, intervenție de ultimă oră înaintea votării moțiunii de cenzură în Parlament. Liderul europarlamentarilor PNL le transmite un mesaj clar liderilor de la USR-PLUS care nu își asumă intrarea imediată la guvernare, dar îi mobilizează pe liberali.

“Sunt momente in istoria unei tari in care nu trebuie sa te gandesti la cat castigi si la cat pierzi si nici la elementele politicianiste dintr-o cariera politica sau din parcursul unui partid. Trebuie sa te gandesti la ce poti sa faci pentru tara ta. (…) Eu nu cred in faptul ca un partid de opozitie s-ar eroda la guvernare. Eu cred altceva, eu cred ca guvernarea ne-ar arata ca sunt si oameni responsabili in Romania. Pe mine m-a durut in ultimele saptamani ca am vazut lideri ai opozitiei sau reprezentanti ai opozitiei care s-au gandit la pastrarea unei simpatii populare. (..) Oamenii au votat spunandu-ne o chestiune extrem de simpla: ‘Scapati-ne de astia!”

Daca in momentul asta ne gandim la faptul ca intrand la guvernare putem sa pierdem, iar daca ramanem afara in opozitie castigam pentru ca PSD si ALDE se vor eroda si mai multe, gresim., a declarat liberalul.

Și asta nu e tot. Rareș Bogdan a vorbit și despre relația pe care o are cu șeful PNL, Ludovic Orban. “Eu cand am intrat in PNL nu am intrat pentru Ludovic Orban chiar daca am fost invitat de domnia sa, eu am intrat pentru Romania si ma bucur ca am dus PNL alaturi de toti activistii, militantii, alaturi de Ludovic Orban, la 27%. Eu nu am intrat pentru a-l salva pe Ludovic Orban sau pentru a salva actuala conducere a partidului. Am intrat pentru ca eu chiar cred ca PNL este unica forta care poate sprijini ridicarea Romaniei din noroi. Am mai facut-o in istorie, avem experienta guvernarilor locale sau regionale exceptionale”, a conchis Rareș Bogdan, conform stiripesurse.ro.

