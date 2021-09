Rareş Bogdan face lumină în scandalul de joi din Parlament, când Florin Roman, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, a fost luat pe sus de la prezidiu şi evacuat din sală.

Prim-vicepreşedintele PNL spune că Florin Roman “era acoperit total de lege”. Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor, îşi delegase atribuţiile, iar, potrivit regulamentului comun publicat în Monitorul Oficial, “şedinţele comune se conduc prin rotaţie”.

Ultimele două şedinţe comune fuseseră conduse de preşedintele Senatului, Anca Dragu.

Mai mult, Rareş Bogdan le-a solicitat public lui Dacian Cioloş, Dan Barna şi Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR PLUS, să condamne aceste gesturi şi să se delimiteze imediat de AUR.

Huliganismul nu are ce căuta în Parlament, chiar dacă prin absurd ar fi existat o interpretare că Florin Roman ar fi greşit în Parlament, oriunde şi în cel britanic şi în cel german, francez şi în Congresul american, trebuie să existe dialog!”, a declarat Rareş Bogdan la România TV .

“Ceea ce am văzut în Parlament este extrem de grav pentru democraţia românească. Le solicit public prin intermediul dumnevoastră, televiziune de maximă audienţă, lui Dacian Cioloş şi lui Dan Barna şi lui Ionuţ Moşteanu imediat să condamne gesturile din Parlament şi să se delimiteze cu alianţa cu AUR, chiar şi o alianţă conjuncturală.

Europarlamentarul PNL mai afirmă că scenele halucinante din Parlamentul României îi aduc aminte de arderea Reichstag-ului de către nazişti, în 1933, sau de cămăşile negre ale lui Mussolini. Cât despre liderii USR PLUS, legimitează un partid care se îndreaptă spre practicile legionarilor.

“Mi-am amintit de anul în care 1933 Reichstag-ul german a fost incendiat de cămăşile brune ale lui Hitler! Ceea ce am văzut eu a semănat cu cămăşile brune ale lui Hitler sau cu cămăşile negre ale lui Mussolini.

George Simion, dacă doreşte să conducă un partid parlamentar care să respecte ordinea democratică, trebuie să sancţioneze parlamentarii care au recurs la gesturi de violenţă.

Este inadmisibil! A fost huliganism, nu parlamentarism ce am văzut ieri! Nu poţi să te îndrepţi împotriva unui parlamentar, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, prin violenţă. Violenţa nu are ce căuta în spaţiul public, cu precădere într-un for parlamentar.

Dacian Cioloş, Dan Barna şi Ionuţ Moşteanu, care era în sală, sunt vinovaţi că în momentul ăsta legitimează un partid care se îndreaptă spre practicile legionarilor din 1934 – 1938”, a mai spus Rareş Bogdan.