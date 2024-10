Rareş Bogdan acuză: Unii din PSD au un tupeu uluitor. Grindeanu era cu Nordisul pe masă

Rareș Bogdan a criticat dur anumite figuri din PSD, afirmând că au un „tupeu uluitor” pentru criticile aduse lui Nicolae Ciucă. El a menționat că Sorin Grindeanu era implicat în discuții legate de proiectul Nordis, iar Alfred Simonis era asociat cu o anumită persoană și blocau legi privind protecția cumpărătorilor în sectorul imobiliar.

Acesta a subliniat că cei doi ar fi putut măcar să se abțină de la comentarii pentru câteva zile, considerând că ar fi fost o abordare mai decentă, dar a adăugat că decența nu este o trăsătură caracteristică în PSD. Această declarație a fost făcută în cadrul emisiunii *Insider Politic*, difuzată sâmbătă la Prima TV.

Rareș Bogdan le-a solicitat liderilor PSD, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, să recunoască public relația de prietenie cu Laura Vicol. Totodată, el a acuzat PSD că a blocat în Parlament legislația menită să protejeze cumpărătorii din sectorul imobiliar.

”Ei au fost prieteni. Eu îmi asum prieteniile. Poate să fie oricine şi poate să fie în orice situaţie – şi am avut prieteni în situaţii deosebite, am ieşit şi i-am asumat pe toţi. Eu nu am o problemă să spun prieteniile pe care le am şi să le recunosc. Îi invit şi pe ei să facă la fel. Dacă aţi avut o relaţionare specială, spuneţi, nu vă feriţi! Adevărul ne va elibera şi ne va ajuta! Cu păcănelele tot o mişcă de la Ana la Caiafa, dar nu rezolvă problema până la capăt. Cu chestiunea Nordis, investitori, imobiliare, oameni care au fost păgubiţi, ţepe grosolane, blocuri vândute şi făcută doar fundaţia sau nimic altceva. Şi, cel mai grav lucru, legislaţia a fost blocată sau modelată în cadrul anumitor comisii din Parlament. Asta e o chestiune extrem de gravă. Lucrurile astea nu pot fi trecute la şi altele. Trebuie investigat, trebuie văzut, trebuie analizat”, a spus Rareş Bogdan.