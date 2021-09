Cristian Tudor Popescu trage semnalul de alarmă: Pe scena românească au început să se manifeste forțe ce acționează precum batalioanele de asalt ale lui Adolf Hitler.

Batalioanele de asalt (în germană Sturmabteilung, acronim SA), cunoscute și sub denumirea de Cămășile brune, au fost o organizație paramilitară nazistă care a jucat un rol-cheie în ascensiunea la putere a dictatorului german.

Cristian Tudor Popescu trage semnalul de alarmă: ”Cămășile brune” ale lui Simion

”Dacă până acum liderii USR Plus încercau să spună că n-au făcut decât (!) să semneze o moțiune de cenzură împreună cu AUR, astăzi, în Parlamentul României, alianța partidului dlor Barna și Cioloș cu „cămășile brune” ale lui Simion a apărut în toată splendoarea.

Sub privirile satisfăcute ale parlamentarilor USR Plus, în frunte cu dl Barna, vicepreședintele Camerei Deputaților și al PNL, dl Florin Roman, a fost pur și simplu umflat, luat de subțiori, de haidamacii AUR, i s-a smuls scaunul, s-a aruncat cu dosare în el, i s-a luat microfonul, pe care l-a înșfăcat dna Dragu, încăpreședinta Senatului, deși USR Plus a rupt coaliția pe baza căreia a primit postul.

Potrivit regulamentului, ședințele comune ale Parlamentului sunt conduse alternativ de președintele Camerei și de cel al Senatului. Precedenta ședință comună a fost condusă de dna Dragu.”, a scris jurnalistul, într-un editorial publicat pe republica.ro.

”Poziția sa trebuia lămurită prin discuție”

”Azi, era, deci, rândul dlui Ludovic Orban. Acesta s-a dus să-și facă campanie electorală în teritoriu și l-a delegat, ca înlocuitor, pe dl Florin Roman. Care avea deci toată îndreptățirea să conducă ședința.

Dar, și dacă n-ar fi avut-o, poziția sa trebuia lămurită prin discuție, prin argumente, eventual prin vot de către parlamentarii prezenți. Nu prin intervenția SturmAbteilung, detașamentele de asalt ale AUR. Cu acest prilej, factura fascistoidă a acestei formațiuni, care soluționează situațiile politice prin violență fizică, a fost limpede lacrimă.

Nu pot decât să vă rog să vă gândiți ce s-ar petrece într-o Românie guvernată de AUR. Împreună cu USR Plus.”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.