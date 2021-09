Jocuri politice incredibile în Parlament! Guvernul Cîțu reușește, cel puțin deocamdată, să se păstreze pe poziții.

PNL, cu ajutorul PSD, a reușit să blocheze în ședința Birourilor Permanente reunite moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS și AUR.

Jocuri politice incredibile în Parlament! Au votat ”pentru” 9 membri din 18

Blocaj în Parlament pe tema moțiunii de cenzură depusă de USR PLUS și AUR. Conducerea Parlamentului a votat luni cererea PNL de verificarea a semnăturilor de pe moțiunea de cenzură, ceea ce ar fi dus la o amânare de două săptămâni a moțiunii, dar cererea a fost repinsă.

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat luni, cu privire la moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS AUR, că PSD a decis să-și retragă reprezentații din ședință, astfel că doar 9 dintre cei prezenți au votat în favoarea solicitării.

”După ce s-a votat ordinea de zi, PSD a decis să-și retragă cei 8 reprezentanți din ședința Birourilor Permanente reunite.

S-a dezbătut punctul 2 al ordinii de zi, cererea PNL de a se trimite către Comisia de Statut verificarea semnăturilor de pe moțiunea de cenzură USR PLUS – AUR. Au fost 18 membri ai BPR prezenți, au votat pentru 9 membri, 7 împotrivă și 2 parlamentari au fost prezenți și nu au votat: Ovidiu Ganț și subsemnatul.

Propunerea de verificare nu a fost adoptată, pentru că trebuia minimum jumătate din cei prezenți. După acest vot, parlamentarii PNL au plecat din sală, ceea ce înseamnă că nu am mai avut cvorum pentru a stabili calendarul moțiunii de cenzură..”, a spus Ludovic Orban.

Orban, poziție comună cu susținătorii moțiunii

Trebuie precizat că Ludovic Orban a făcut front comun cu USR-PLUS și AUR, abținându-se de la votul pentru verificarea semnăturilor de la moțiune. Mai mult decât atât, el și-a certat și colegii din PNL în ședință.

”E dreptul oricărui parlamentar să semneze moțiune de cenzură. Eu nu pot fi de acord cu întârzierea moțiunii de cenzură cu două săptămâni de către Comisia de Statut, care nu are competențe în acest sens.

Liderii USR PLUS și AUR au anunțat că pentru fiecare semnătură de pe moțiune transmisă online există și semnătura olografă fizică.

Eu nu puteam fi de acord să votez o procedură care nu are bază constituțională. Nimeni nu poate cenzura dreptul unui parlamentar de a semna o moțiune de cenzură, care e un act de voință individuală. Doar persoana care a semnat poate contesta validitatea semnăturii sau să-și retragă semnătura.

Majoritatea parlamentară nu are dreptul să cenzureze dreptul de a depune o moțune. Deși ar fi trebui să votez împotrivă, am preferat să nu votez dintr-un considerent politic: sunt președintele Camerei susținut de PNL și nu am putut vota împotriva unei propuneri a colegilor mei.”, și-a justificat Orban poziția.

”O coaliție monstruoasă la conducerea României”

”Moțiunea de cenzură este suspendată până ajunge Florin Cîțu președinte la PNL. Încalcă orice regulament, orice statut. Toți parlamentarii AUR sunt aici, în spatele meu. Nici măcar moțiuni de cenzură nu avem voie să depunem. Este o coaliție monstruoasă la conducerea României, cu trei sferturi din Parlament.

Au de dat explicații serioase domnii de la PSD pentru părăsirea sălii. Noi o să stăm calmi pentru că suntem partidul care explică acest blat întregii țări. Eu revin în sala de plen. Moțiunea este pe masă, totul e să participe. Această ședință se va relua, parlamentarii PSD nu au respect față de români și au părăsit sala.

Moțiunea rămâne pe masă. Au avut doar nouă voturi, toți parlamentarii sunt aici pentru a-și confirma semnătura. Această ședință se închide acum și va fi reluată când va avea cvorum. Este dreptul nostru de a intra în plen cu această moțiune, nu este nevoie să-l salveze pe Florin Cîțu până când va fi înscăunat președintele PNL.”, a acuzat co-președintele AUR, George Simion.

De cealaltă parte, Alfred Simonis, PSD, a declarat: ”E o frăție între AUR și USR PLUS. Dacă vrei moțiune de cenzură negociezi cu toate partidele de opoziție. Nu ați vrut să semnați moțiunea PSD, nu ați discutat cu noi. Demiterea unui guvern e un lucru serios, nu dai jos un guvern cu semnături scanate. Aveți ocazia să semnați moțiunea PSD în această după-amiază”.