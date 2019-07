Rareș Bogdan este convins că Iohannis va câștiga un nou mandat la Cotroceni. Bogdan nu este deranjat de faptul că USR-PLUS a decis să nu-l susțină pe Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale și au decis să vină cu un candidat propriu. Europarlamentarul consideră că acest lucru era normal dar cel care va câștiga alegerile din noiembrie este Iohannis.

”Prima șansă, indiscutabil, și cel care va câștiga va fi Iohannis. Are toate atributele și toate realizările pentru asta. Eu le urez mult succes celor din Alianța 2020, era normal să vină cu un candidat. Ar fi interesant o luptă în turul doi Iohannis – Barna, e important pentru publicul dreptei. Nu am emoții, sper într-o campanie decentă, fără lături aruncate în cap, fără lovituri sub centură, pe argumente, pe proiecte.

Având în vedere că această țară trebuie schimbată din temelii cu Iohannis la Cotroceni, cu PNL care va da premier și alături de cei din USR-PLUS, cu care vom constitui o mare coaliție guvernamentală, e normal să nu e atacăm, ci să mergem într-o campanie elegantă”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

Rareș Bogdan estimează că în primul tur, Iohannis va obține 36-45% iar în al doilea tur 65-70% dacă este vorba de un contracandidat de dreapta și 70-75% dacă va fi unul de stânga.

