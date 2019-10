Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului consideră că raportul MCV privind România, publicat de Comisia Europeană pe 22 octombrie 2019, dovedește, o dată în plus, atât subiectivismul și prejudecățile experților europeni, cât și disprețul acestora pentru respectarea drepturilor fundamentale ale românilor de către instituțiile de represiune ale statului român.

„Printre o serie de recomandari si comentarii nefondate din cadrul acestui raport MCV – care denota ignorarea atat a problemelor reale din justitia romaneasca, cat si a respectarii drepturilor fundamentale ale romanilor, a Constitutiei Romaniei si a Tratatului UE –, Comisia Europeana recomanda transformarea Romaniei din “democratie” in “securocratie”, in care serviciile de informatii sa supravegheze si “mai robust” romanii, iar justitia sa reintre sub controlul serviciilor de informatii, asa cum a fost in perioada comunista.

Pentru cei care nu sunt familiari cu termenul, “securocratie” (mai cunoscut si sub numele de “securitocratie” sau “counter-intelligence state”) se refera la statul in care serviciile de informatii penetreaza si impanzesc toate institutiile din societate, inclusiv armata. Termenul a fost aplicat de istorici si comentatori politici cand s-au referit la fosta Uniune Sovietica, fosta Republica Democrata Germana, Cuba dupa revolutia din 1959, Irak-ul sub Sadam, Rusia post-sovietica sub Putin, Africa de Sud in anii ’80 sau tari din America de Sud, aflate sub conducerea diferitelor “junte” militare.”

Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) va analiza in detaliu raportul MCV si va publica concluziile, pana atunci, insa, atrage public atentia asupra urmatoarei recomandari a Comisiei Europene de o gravitate deosebita pentru contextul intern specific Romaniei, cu consecinte grave asupra democratiei, statului de drept si drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului:

„Comisia isi reitereaza sugestia formulata anterior ca experienta altor state membre ar putea fi utila pentru crearea unui sistem mai robust de masuri de supraveghere tehnica utilizate de organele de urmarire penala si de colaborare intre serviciile de informatii si organele de urmarire penala, care este esentiala pentru anchetarea infractiunilor grave, cum ar fi terorismul sicriminalitatea informatiica”.

AJADO considera ca ceea ce recomanda Comisia Europeana este reimplementarea a ceva ce a fost declarat neconstitutional, deoarece exact sub pretextul luptei cu terorismul, cu criminalitatea informatica si sub pretextul apararii securitatii nationale serviciile secrete din Romania s-au implicat nelegal in administrarea justitiei, astfel cum a constatat CCR.

1. Crearea unui sistem si “mai robust” de supraveghere in masa a romanilor

Asociatia Judecătorilor considera ca in contextul in care Romania are zeci de mii de mandate de supraveghere tehnica, cerute de procurori, si mii de mandate pe siguranta nationala, cerute de serviciile de informatii, si care sunt aprobate anual aproape in totalitate de catre judecatori, fapt ce dovedeste ca nu exista un control jurisdictional efectiv din partea instantelor, recomandarea Comisiei Europene de a crea un sistem si “mai robust” de supraveghere in masa a romanilor, adica o incalcare si mai brutala a vietii private a cetatenilor, demonstreaza dispretul acestei institutii europene pentru drepturile si libertatile fundamentale ale romanilor.

„In loc sa isi exprime ingrijorarea cu privire la incalcarea drepturilor fundamentale ale romanilor ori la independenta instantelor in raport cu procurorii sau serviciile de informatii – in conditiile in care judecatorii admit in proportie de aproape 100% cererile acestora in materie de interceptari si supravegheri –, Comisia Europeana recomanda constituirea unui sistem de supraveghere chiar “mai robust” decat cel actual.”

AJADO readuce aminte ca in cauza „Iordachi si altii contra Moldovei”, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut urmatoarele:

„Curtea mai notează că, în anul 2007, instanţele judecătoreşti moldoveneşti au autorizat aproape toate solicitările de interceptare făcute de către organelede urmărire penală. Deoarece acest număr de autorizaţii este neobişnuit de mare, Curtea consideră necesar să sublinieze că interceptarea convorbirilor telefonice este o ingerinţă foarte gravă în drepturile unei persoane şi că doar motive foarte serioase bazate pe o bănuială rezonabilă că persoana este implicată într-o activitate criminală gravă ar trebui puse la baza autorizării acesteia. (…)

În opinia Curţii, acest lucru este îngrijorător, mai ales având în vedere procentajul foarte înalt al autorizaţiilor eliberate de judecătorii de instrucţie. Pentru Curte acest lucru ar putea, în mod rezonabil, indica faptul că judecătorii de instrucţie nu iau în consideraţie necesitatea de a justifica, în mod obligatoriu, autorizarea măsurilor de supraveghere secretă.”

Situatia este similara in Romania, declara AJADO, anual fiind aprobate de instante zeci de mii de autorizatii pentru supravegheri tehnice cerute de procurori, carora li se adauga alte mii de autorizatii pentru mandate pe siguranta nationala emise in regim de secret de stat, la cererea serviciilor de informatii.

2. Colaborarea intre serviciile de informatii si organele de urmarire penala

Asociatia Judecătorilor considera ca dupa ce Comisia Europeana se spala pe maini de intruziunea ilegala si neconstitutionala a serviciilor de informatii in justitie, pe motiv ca “modul de functionare a serviciilor de informatii nu tine de competenta UE si nu intra in sfera obiectivelor de referinta ale MCV“, aceeasi Comisie vine si recomanda sa existe “colaborare intre serviciile de informatii si organele de urmarire penala“, exact cum era in perioada comunista si cum s-a perpetuat pana in 2018, cand prin decizia CCR protocoalele secrete au fost declarate neconstitutionale.

„Aceasta recomandare adresata Romaniei, care a avut unul dintre cele mai opresive regimuri comuniste din Europa de Est, denota ignoranta Comisiei Europene fata de represiunea comunista din Romania si dispretul acesteia fata de respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor.

Comisia Europeana pretinde ca nu e de competenta ei sa comenteze cu privire la modul de functionare a serviciilor de informatii din Romania, cand de fapt discutia este despre functionarea JUSTITIEI sub influenta serviciilor de informatii.

Comisia Europeana nu a manifestat, prin rapoartele anterioare, nici o ingrijorare fata de independenta unei justitii care a incheiat protocoale secrete la cel mai inalt nivel cu SRI – prin CSM, IJ, ICCJ si PICCJ –, desi aceste protocoale au afectat intr-o maniera de o gravitate fara precedent independenta judecatorilor si procurorilor.

Nici o ingrijorare nu a starnit Comisiei Europene nici faptul ca justitia din Romania a devenit “camp tactic” pentru SRI, nici ca SRI isi pastra interesul/atentia pana la finalizarea fiecarei cauze.”

AJADO condamna astfel de recomandari ale Comisiei Europene, ce risca sa conduca la reinstaurarea unui stat totalitar in Romania, si solicita institutiilor romane competente sa ia oficial pozitie impotriva acestora. De asemenea va intreprinde orice actiune in limitele prevazute de lege pentru a se asigura ca drepturile si libertatile cetatenilor din Romania sunt respectate si protejate.

