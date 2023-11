Nicolae Ciucă a făcut sâmbătă o scurtă declarație pe Facebook. Aici, el vorbește despre faptul că agenţia Moody’s, „a treia mare instituţie financiară internaţională”, arată că România are o economie robustă. Acest lucru este dovedit de faptul că țării noastre i-a fost reconfirmat „ratingul de ţară Baa3 pentru datoria pe termen lung”. Liberalul susține că a fost confirmat și ratingul „P-3 pentru datoria pe termen scurt”.

Ciucă susține că aceste performanțe au fost obținute datorită măsurilor luate în perioada guvernării liberale.

„A treia mare instituţie financiară internaţională notează performanţele economiei româneşti. Agenţia Moody’s a reconfirmat ratingul de ţară Baa3 pentru datoria pe termen lung şi P-3 pentru datoria pe termen scurt.

Aceşti indicatori arată că România are o economie robustă, care a făcut faţă provocărilor din ultimul an şi are capacitatea de creştere sustenabilă în anii următori. Această situaţie economică solidă este rezultatul măsurilor luate în timpul guvernării liberale”, a anunțat Ciucă pe Facebook.