Adrian Câciu a afirmat că ratingul Moody’s Baa3 al României este același din 2006. Potrivit lui, unii au susținut că acesta ar fi crescut, dar în realitate ceea ce a evoluat a fost doar perspectiva, care a variat între pozitivă, stabilă sau negativă. De asemenea, a amintit că perspectiva a fost negativă în 2012 și abia în 2014 a redevenit stabilă.

”Ratingul Moody’s Baa3 îl avem din 2006. Nu de alta, dar am auzit pe unii cum l-au crescut! Nu, perspectiva a fost cea care a evoluat (în sus sau în jos, pozitivă, stabilă sau negativă). Să mai zic că a devenit negativă in 2012 şi redevenit stabilă de abia în 2014? Nu mai spun! Să mai spun că mai este un lăudăros pe vremea căruia, la fel, perspectiva a căzut la negativ, în 2020-2021 dar el e cel mai galactic dintre noi? Nu am nimic cu nimeni, dar să nu vă aud că ati cucerit şi Troia că ne luăm de gât…”, a scris acesta pe Facebook.