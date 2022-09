În sudul Ucrainei, lupte grele continuă inclusiv bombardamente în orașul Enerhodar, lângă centrala nucleară Zaporojie, ocupată de ruși.

Pe 1 septembrie, Rusia a început exerciții militare comune, numite Vostok-2022, în prezența soldaților din mai multe țări vecine sau aliate cu Rusia, cum ar fi China, Belarus, Siria și India, într-o încercare a Moscovei de a dovedi lumii că este o putere militară, potrivit celui mai recent raport al Ministerului Britanic al Apărării, publicat vineri dimineață.

La 1 septembrie, Rusia și-a început exercițiile militare strategice în estul țării, numite exerciții Vostok 2022, care se vor încheia pe 5 septembrie.

Deși Rusia a spus că 50.000 de militari vor lua parte la exerciții, este puțin probabil ca peste 15.000 să fie implicați în acest an, spune Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Performanța militară a Rusiei în Ucraina a evidențiat faptul că exercițiile strategice ale Rusiei, cum ar fi Vostok, nu au reușit să susțină capacitatea armatei de a desfășura operațiuni complexe și la scară largă, afirmă informațiile militare britanice.

Exercițiile militare comune se desfășoară după un scenariu bine dezvoltat, nu încurajează inițiativa și au ca scop în primul rând impresionarea liderilor ruși și a publicului internațional, adaugă ministerul britanic al apărării.

