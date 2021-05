Parlamentul a luat act, în plenul reunit de marţi, de rapoartele de activitate ale Serviciului Român de Informaţii în anii 2015, 2016, 2017, 2018 şi 2019. Comisia a analizat şi a dezbătut rapoartele de activitate ale SRI, cu privire la care a întocmit, pentru fiecare dintre acestea, un raport propriu care include constatările şi propunerile rezultate, arată un comunicat de presă al Camerei Deputaţilor.

În analiza documentelor prezentate, comisia a urmărit modul în care SRI a contribuit la asigurarea securităţii cetăţenilor în mediul fizic şi digital, capacitatea Serviciului de a răspunde la provocările şi ameninţările în continuă schimbare, cooperarea cu celelalte instituţii ale statului, cu partenerii externi, precum şi comunicarea cu societatea civilă. Comisia a concluzionat că, în realizarea activităţii de informaţii, Serviciul a respectat Constituţia României şi celelalte acte normative, informează news.ro .

Ce verificări legate de SRI s-au făcut

Astfel, în perioada 2015-2019, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conform legii, comisia a avizat proiectele de lege cu care a fost sesizată, printre care şi cele privind bugetul SRI, a efectuat numeroase deplasări la unităţile centrale şi teritoriale ale SRI, a audiat conducerea Serviciului pe probleme punctuale, a efectuat deplasări la comisiile omoloage ale unor state europene şi a răspuns la sesizările primite din partea cetăţenilor.

„De când am preluat funcţia de preşedinte, am analizat şi am realizat o evaluare a documentelor aflate în lucru la comisie, printre care şi rapoartele de activitate ale comisiei. Aceste documente erau transmise către Birourile permanente reunite şi am făcut demersurile necesare pentru a le aduce în plenul Parlamentului. Astăzi, am reuşit să prezint concluziile cComisiei la rapoartele SRI, dar şi rapoartele de activitate ale comisiei şi ne-am descărcat, astfel, de această sarcină care viza perioada 2015-2019.

Mă bucur că am găsit deschidere şi disponibilitate din partea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, şi a doamnei Anca Dragu, preşedinta Senatului, pentru a pune aceste documente pe ordinea de zi de astăzi”, a declarat senatorul Cristian Chirteş, preşedinte al comisiei.

Sursă foto: Inquam Photos / Ilona Andrei