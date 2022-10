Codul Rutier stabilește la articolul 112 situațiile în care polițistul rutier are dreptul de a-ți reține plăcuțele de înmatriculare și certificatul de înmatriculare al mașinii.

Reținerea plăcuțelor de înmatriculare este o sancțiune complementară. Aceasta este însoțită de reținerea certificatului de înmatriculare, pentru care polițistul rutier eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Cum pot fi reținute plăcuțele de înmatriculare?

Plăcuțele de înmatriculare pot fi reținute dacă ești prins conducând un autoturism pentru care nu ai încheiat poliță de asigurare RCA (răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație). Șoferii se vor alege și cu o amendă consistentă.

Polițiștii rutieri îți mai pot reține plăcuțele de înmatriculare dacă acestea nu sunt conforme cu standardul sau au alte dispozitive de iluminare decât cele omologate.

Plăcuțele de înmatriculare mai pot fi reținute și daca vehiculul nu a fost radiat din circulație in cazurile prevăzute de Codul Rutier.

Potrivit art. 17 din acest act normativ, radierea unui vehicul se face, la cererea proprietarului, atunci cand vehiculul a fost casat, dar si in cazul in care vehiculul va fi scos definitiv din Romania (va fi exportat) sau daca a fost declarat furat. De asemenea, radierea poate fi ceruta si atunci când proprietarul nu mai dorește menținerea vehiculului in circulație.

O altă contravenție care atrage reținerea plăcuțelor de înmatriculare este încălcarea normelor tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase.

Potrivit Regulamentului de aplicare a Codului Rutier, transportul de mărfuri periculoase se poate face numai de vehicule care au anumite dotări și echipamente și care îndeplinesc condițiile tehnice si de agreere, prevăzute in Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994.

Standardele numerelor de înmatriculare

Potrivit Codului Rutier, vehiculelor li se atribuie plăcuțe cu un singur număr de înregistrare, care trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele și cifrele în relief, de culoare neagră.

Autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apărării, Ministerul Administrației și Internelor sau Serviciul Român de Informații li se atribuie plăcuțe cu fondul reflectorizant de culoare albă iar literele și cifrele în relief, de culoare neagră.

La înmatriculare, fiecărui autovehicul sau remorci i se atribuie un număr de înmatriculare, compus din indicativul județului sau al municipiului București, numărul de ordine, format din cifre arabe și o combinație de trei litere cu caractere latine majuscule.

Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor și remorcilor aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, după caz, și numărul de ordine.