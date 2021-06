Într-o postare pe pagina personală de Facebook, prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan anunță că a purtat un „dialog deschis” cu secretarul general al PPE, Antonio Lopez, despre situația Partidului Național Liberal.

Ministrul Muncii susține că este nevoie de o schimbare, „înnoire”, dar și de„reforme”, în PNL, lucru care sugerează faptul că Raluca Turcan promovează candidatura premierului Florin Cîțu la șefia PNL.

Amintim faptul că Raluca Turcan a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că îl susține pe Florin Cîțu în cursa pentru șefia PNL și nu pe actualul lider de partid, Ludovic Orban.

Totodată, ea a mai adăugat că într-adevăr, pot exista momente când PNL va fi împărțit între guvernare și campania internă, însă acest lucru poate fi realizabil.

„I-am spus lui Antonio Lopez ceea ce cred față de situația PNL : oportunitatea politică a PNL este 3 ani de reforme pentru 8 ani de guvernare liberală și pentru a recupera 30 de ani întârziere în reforma statului. Nu am ascuns faptul că alegerile din PNL pot crea momente în care PNL să apară că fiind împărțit între guvernare și campania internă și este mare nevoie de pragmatism politic și de unitate internă.

Încrederea în clasa politică este redusă, iar rezultatul alegerilor parlamentare a arătat nevoia unei schimbări. Românii sunt obosiți după criza COVID, pe care încă n-am depășit-o total, dar economia a performat foarte bine, România având două trimestre de creștere economică și punctez aici și energie antreprenorială de pe piața muncii. Este o mare așteptare publică pentru schimbare în politică, dar în același timp, oamenii așteaptă și competență și autoritate de la noii politicieni”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Raluca Turcan îl susține pe Florin Cîțu

Ministrul Muncii a mai adăugat că Guvernul are nevoie de susținere inclusvi din partea politicienilor europeni, iar Antonio Lopez a confirmat acest lucru. Ea mai subliniază faptul că a vorbit și despre reformele din sistemele de pensii și salarii din România, care sunt extrem de necesare.

În final, Raluca Turcan a adăugat că PNL are nevoie de un lider care poate face într-adevăr toate aceste reforme.

„PNL are șansa, ca principal partid de guvernare, să dovedească și înnoire, și competență, și autoritate, dar trebuie să arate o schimbare și că susține reforme. Guvernul are nevoie de susținere din partea politicienilor europeni în schimbările dificile pe care și le-a asumat, iar Antonio Lopez mi-a transmis că guvernul PNL are în PPE cel mai important grup politic european, un aliat.

Am subliniat că România se confruntă cu nevoia de a reforma toate sistemele publice, salarizarea, pensiile și este tot mai clar eșecul modelului asistențial învechit – “statul tătuc”, utilizat politic până acum, care ținea categoriile vulnerabile în dependență, fără să ajute în mod real.

Am readus în discuția cu Antonio Lopez gândurile mele despre faptul că, deși, din punct de vedere politic, pe termen scurt, tema principală pentru PNL pare alegerea viitorului președinte al partidului, dacă privim în perspectivă, alegerea reală pentru PNL este între 8 ani și 4 ani de guvernare liberală. Și pentru asta, PNL are nevoie de un lider care poate face reforme”, a mai scris Raluca Turcan pe Facebook.