A izbucnit un adevărat scandal în spaţiul public, după meciul Austria – Macedonia de Nord de pe Arena Naţională! Mai multe oficialităţi au urmărit meciul de la tribuna VIP, cum se întâmplă de obicei, însă Gică Hagi şi Gică Popescu au fost nevoiţi să stea la tribuna a II-a, pentru că nu au primit bilete la tribuna oficială.

Ludovic Orban, după ce a stat la tribuna VIP: Mi se pare normal să fie respectată Generaţia de Aur

Federaţia Română de Fotbal (FRF) s-a scuzat, dând vina pe UEFA, care este organizatorul de drept al meciurilor de la EURO 2020.

Printre cei care au primit bilete la tribuna VIP s-a numărat şi Ludovic Orban, preşedintele PNL şi al Camerei Deputaţilor. Acesta a fost întrebat de jurnalişti, marţi, despre întreaga situaţie.

“Am fost invitat de Primarul General şi am stat pe locul care mi-a fost repartizat. Mi se pare normal să fie respectată Generaţia de Aur. Am şi lucrat alături de Gică Popescu, în calitate de consilier onorific al premierului. Am apreciat enorm acea colaborare. Am fost la meciul Austria cu Macedonia de Nord. Am jucat fotbal şi este greu să mă prindeţi cu subiectul acesta. Şi acum sunt pasionat. Îmi reiau antrenamentele pentru a organiza un campionat cu mai multe parlamente din Europa. A mai fost o competiţie cu parlamente din alte ţări şi a fost frumoasă. E o mare bucurie să găzduim meciuri la EURO 2020. Cât îmi va permite timpul, o să merg. Chiar m-am simţit foarte bine, mai ales că nu am mai fost de mult timp pe stadion”, a explicat Ludovic Orban, potrivit EVZ.ro.

Primăria Generală a Capitalei a primit 4 invitaţii VIP din partea UEFA. Nicuşor Dan a beneficiat de una dintre ele, iar celelalte trei au fost împărţite către alte persoane, una dintre ele fiind, aparent, Ludovic Orban. Viceprimarii Capitalei au stat şi ei la tribuna a II-a, la fel ca şi Hagi şi Popescu.

Mesajul FRF

“Întregul proces de ticketing la EURO 2020 este gestionat de UEFA, care nu oferă invitații. Federația Română de Fotbal a făcut o cerere de cumpărare de bilete la UEFA, pentru a oferi locuri în tribună fostelor glorii fotbalistice, și a primit bilete de categoria I. Prețul este tipărit pe bilet.

FRF a făcut acest demers pentru 60 de glorii ale fotbalului românesc, oferindu-le cea mai bună variantă avută la dispoziție la meciurile organizate de UEFA. În privința locurilor VIP, facem precizarea că FRF nu a deținut locuri în acest sector.

UEFA a avut invitați proprii, străini și români, printre care conducerea FRF (președinte, secretar general, secretar general adjunct, director tehnic) și managerul Structurii Locale de Organizare a EURO 2020 la București”, este explicaţia oferită de Federaţia Română de Fotbal.

Ce cred Hagi, Popescu şi Dorinel Munteanu despre acest întreg scandal?

“N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc, mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat”, a declarat, sec, Gheorghe Hagi pentru Gazeta Sporturilor.

“Văd ca sunt foarte multe discuții în jurul faptului ca noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal. Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro.

Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94, voi și noi, am umplut țara de bucurie!

Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piata Unirii la Piata Romana! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat”, este mesajul transmis şi de Gică Popescu.

Dorinel Munteanu a povestit şi el, pentru Digisport, că s-a simţit dezamăgit de întreaga situaţie: “Pentru mine a fost o surpriză foarte mare că am primit un loc la tribuna a doua. Ce să spun? Nu am cuvinte. Din păcate, am fost repartizat în acea zonă. Chiar l-am sunat pe Gică Popescu și l-am întrebat unde are bilet.

Mi-a zis că la tribuna a doua. La un asemenea eveniment… ce să facem… Am zis că mă duc pentru fotbal. Pentru mine nu înseamnă nimic un loc pe fotoliu sau la VIP. Ce să spun, așa am fost repartizat, tratat. Mă doare sufletul, dar ce să facem.”

Sursa foto: Capital