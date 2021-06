Situație surprinzătoare la primul meci de la EURO 2020, disputat în România, pe Arena Națională, între Macedonia de Nord și Austria.

Generația de AUR, lăsată la tribuna a doua

Jucători ai Generației de Aur, printre care Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu și Gică Popescu, și chiar Cristian Marica, au fost trimiși să urmărească meciul din tribuna a doua a stadionului, alături de suporterii de rând, cu toate că ei au fost cei care au adus țării noastre cele mai mari performanțe în sportul rege.

Ce politicieni au stat la VIP

Șocant este faptul că reprezentanții Federației Române de Fotbal, împreună cu primarul Nicușor Dan, liderul PNL Ludovic Orban, președintele Senatului Anca Dragu, vicepremierul Dan Barna, Crin Bologa, procurorul șef al DNA și miniștrii Lucian Bode și Bogdan Aurescu au stat în zona VIP, cu toate că n-au avut nicio contribuție la nivelul fotbalului românesc, doar prin prisma funcțiilor pe care le au în prezent.

Situația, reclamată de marii fotbaliști ai României

Dorinel Munteanu a explicat pe larg ce s-a întâmplat, iar situația stânjenitoare a fost reclamată chiar de foștii jucători ai României care au adus țării noastre numeroase victorii în perioada lor de glorie.

Dorinel Munteanu a vorbit, la Digi Sport, că s-a simțit dezamăgit de modul în care a fost tratat.

„Pentru mine a fost o surpriză foarte mare că am primit un loc la tribuna a doua. Ce să spun? Nu am cuvinte. Din păcate, am fost repartizat în acea zonă. Chiar l-am sunat pe Gică Popescu și l-am întrebat unde are bilet. Mi-a zis că la tribuna a doua. La un asemenea eveniment… ce să facem.. Am zis că mă duc pentru fotbal. Pentru mine nu înseamnă nimic un loc pe fotoliu sau la VIP. Ce să spun, așa am fost repartizat, tratat. Mă doare sufletul, dar ce să facem”, a explicat Dorinel Munteanu la Digi Sport.

Gică Popescu a venit și el cu o reacție

“Vad ca sunt foarte multe discuții în jurul faptului ca noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal. Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le – am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro.

Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94 , voi și noi, am umplut țara de bucurie!

Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piata Unirii la Piata Romana!

Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat”, a transmis Gică Popescu.

FRF a venit cu o reacție după incident

Federația Română de Fotbal a venit recent cu o reacție și spune că biletele au fost gestionate de UEFA, care nu a oferit invitații la această competiție sportivă.

„Întregul proces de ticketing la EURO 2020 este gestionat de UEFA, care nu oferă invitații. Federația Română de Fotbal a făcut o cerere de cumpărare de bilete la UEFA, pentru a oferi locuri în tribună fostelor glorii fotbalistice, și a primit bilete de categoria I. Prețul este tipărit pe bilet. FRF a făcut acest demers pentru 60 de glorii ale fotbalului românesc, oferindu-le cea mai bună variantă avută la dispoziție la meciurile organizate de UEFA. În privința locurilor VIP, facem precizarea că FRF nu a deținut locuri în acest sector. UEFA a avut invitați proprii, străini și români, printre care conducerea FRF (președinte, secretar general, secretar general adjunct, director tehnic) și managerul Structurii Locale de Organizare a EURO 2020 la București.

Totodată, este util de știut că UEFA are un alt criteriu de împărțire a locurilor în tribune, diferit de sistemul Tribuna I, Tribuna II și Peluze. Cele 3 categorii UEFA sunt:

• Categoria 1 – central, între cele două careuri de 16 m, pe ambele părți ale stadionului

• Categoria 2 – colțurile terenului

• Categoria 3 – peluze”, a transmis FRF într-o reacție oficială.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarele meciuri, mai ales că Arena Națională va mai găzdui partidele Ucraina – Macedonia de Nord și Ucraina – Austria, dar și un joc din cadrul optimilor de finală.

