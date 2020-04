Raiffeisen Bank a actionat cu responsabilitate din primul moment al instaurarii acestei crize in Romania, protejandu-si angajatii si clientii de raspandirea virusului, cat a putut de bine. O alta preocupare importanta a bancii a fost sa sustina clientii, partenerii, furnizorii si statul in aceasta perioada dificila. Astfel, Raiffeisen Bank a urgentat toate platile pe care le avea de facut pentru parteneri, furnizori si stat.

Banca a virat, in 25 martie 2020, peste 27 de milioane de lei taxe si impozite catre stat, chiar daca OUG 29/2020 permitea amanarea acestor plati, pana la 30 de zile de la incetarea starii de urgenta.

“In conditiile in care toata populatia face eforturi sa respecte regulile pentru a preveni raspandirea virusului, activitatea unor companii este afectata in mai mare masura si din acest punct de vedere masurile de amanare la plata impozitelor, luate de Guvern, sunt justificate. In context, cred ca toate companiile care pot plati la timp taxele si impozitele trebuie sa o faca”, a spus Steven van Groningen, presedinte si CEO Raiffeisen Bank.

In plus, Raiffeisen Bank a facut plati de aproximativ 85 milioane de lei in martie 2020 (cu 12% mai mari decat in martie 2019) catre toti furnizorii si partenerii sai, companii in mare parte locale, cu operatiuni in Romania. Dintre acestea 33 milioane de lei (aproape 40%) reprezinta plati inainte de scadenta. In anul 2019, Raiffeisen Bank a platit pentru 3350 de parteneri si furnizori in jur de 720 de milioane de lei.

“In aceasta perioada este foarte important pentru noi sa-i sprijinim pe toti clientii, pe toti partenerii si furnizorii nostri, ca la randul lor sa-i poata sustine pe cei care depind de ei si sa fie pastrate cat mai multe locuri de munca. Am facut multe plati chiar inainte de scadenta, tocmai pentru a sustine mediul de afaceri. Daca lucram toti impreuna, cu responsabilitate, vom depasi mai usor aceasta perioada dificila de criza sanitara si economia isi poate reveni mai repede”, a spus Steven van Groningen.

O analiza despre impactul asupra economiei a acestei crize sanitare cauzata de coronavirus, realizata de Ionut Dumitru, economist-sef la Raiffeisen Bank, gasiti aici.