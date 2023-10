Agenție pentru canabis. Rafila a precizat că trebuia constituită şi o agenţie în subordinea Ministerului Sănătăţii, care să se ocupe de cultivarea, prelucrarea şi distribuirea canabisului.

Acesta a fost întrebat sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV dacă susţine legalizarea canabisului.

“În Parlamentul României a existat o astfel de iniţiativă, am fost acuzat în toate felurile că nu am susţinut. Au fost trei instituţii care nu au susţinut: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei – DIICOT şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Noi nu am susţinut acest proiect de lege pentru că, la fel ca şi consumul de droguri, avea o componentă perversă. În primul rând, el preciza următorul lucru.

Deci, în primul rând, discursul public al unuia dintre iniţiatori, care a fost foarte agresiv şi repetat, era că acest proiect de lege vine în favoarea pacienţilor oncologici, care în felul ăsta au acces la o medicaţie care să trateze durerea. Terapia durerii. Pacienţii oncologici şi în momentul de faţă au acces la medicamente opioide”, a afirmat Alexandru Rafila.