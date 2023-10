Acesta a adăugat că există situaţii revoltătoare atunci când realizarea unui act medical este condiţionată de primirea unor bani.

“Majoritatea medicilor, sau cel puţin din cei cu care interacţionez eu, la mine la spital, şi aşa mai departe, nu fac acest lucru, deci nu iau şpagă. Dar există şi situaţii care sunt, din punctul meu de vedere, revoltătoare. Când există această solicitare explicită a unor sume de bani sau a altor bunuri, foloase pentru realizarea actului medical. Or, chestia asta e impardonabilă.

Te duci la spitalul public, ca să tratezi pacientul, nu poţi să-i ceri să-ţi plătească în plus ceva, el deja a plătit sau, prin efectul legii, are dreptul. În felul ăsta ar face o discriminare foarte mare între cei care au această posibilitate şi cei care nu au această posibilitate. Gândiţi-vă că un pacient care are un cancer pulmonar, vă dau aşa un exemplu întâmplător, nu are banii ăştia şi trebuie atunci fie să se împrumute, să îşi ipotecheze casa.

Nu ştiu ce ar trebui să facă ca să plătească un serviciu ca să-şi salveze viaţa. Este acoperit de efectul legii, pentru că noi ştiţi bine că nu avem foarte mulţi plătitori de taxe în domeniul sanitar. Dar e clar că e o problemă. Eu nu înţeleg cum oamenii ăştia care cer bani pot să doarmă liniştiţi şi să şi continue”, a mai declarat Rafila.