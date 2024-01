Așadar, Alexandru Rafila a propus o „soluție sustenabilă” pentru criza din Sănătate: dezvoltarea medicinei primare şi a ambulatoriilor de specialitate. În opinia ministrului, aceasta este singura soluție pentru rezolvarea problemelor din România.

De asemenea, ministrul a spus că venitul mediu al unui medic de familie, la nivelul unui judeţ, este între 40 şi 42 de mii de lei pe lună.

Potrivit ministrului, până la 30 iunie este inclusă şi o verificare a cabinetelor de asistenţă medicală primară.

La rândul lui, președintele Colegiului Medicilor din România, dr. Daniel Coriu, a oferit mai multe informații. Acesta a declarat că negocierile de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au fost unele extrem de importante. Mulțumită lor, s-a evitat o criză majoră în sănătate.

Medicul a precizat că aşteaptă hotărârea de guvern şi publicarea în Monitorul Oficial a ceea ce s-a convenit împreună cu CNAS.

„Este o veste pe care noi am fost foarte fericiţi că am obţinut acest lucru, dar şi aşteptăm HG, publicarea în Monitorul Oficial. Sper să nu apară alte lucruri. De asemenea, în urma acestor negocieri, şi trebuie să spun că CMR, Colegiul Medicilor din România, este singurul organ abilitat din rândul medicilor să aibă drept de negociere. Restul au fost consultări. În urma acestor negocieri am obţinut ca tot ceea ce ni s-a adresat ca problemă din rândul colectivităţii medicale, celebrul punct 19 a fost eliminat, regularizarea la 11 luni care a fost eliminată, de asemenea, nu sunt penalizaţi colegii medici de familie care au liste mai mari de 2.200 de pacienţi. Practic să nu penalizăm munca. Şi pentru spital am obţinut ca spitalizarea de zi să fie două ore, nu cum spuneau ei minim 3 ore”, a completat Coriu.