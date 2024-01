Ce probleme de sănătate are Florin Zamfirescu?

De ceva vreme, Florin Zamfirescu a renunțat definitiv la scena teatrului. Acum, trăiește liniștit în comuna Mogoșoaia din județul Ilfov. Soția sa, Daciana Toma, de profesie medic de familie, are grijă de sănătatea lui. Are colesterol și tensiune oscilantă. Tot ce-și dorește, acum, este sănătate.

Celebrul actor ține dietă și are grijă să nu piardă nopțile. În plus, mănâncă numai produse bio. Are o gradină frumoasă. Chiar dacă are doar 180 mp, roadele culese hrănesc cinci, șase familii.

„Mai țin regim că este mai sănătos. Sunt în grija soției. Am colesterol, tensiune oscilantă… Nu fac excese, nu pierd nopțile…”, a spus el în cadrul unui interviu acordat pentru Viva!.

„Am un prieten care mă ajută, am udătură la picătură, am un acoperiș pentru ploile acide, care înnegresc roșiile. E un acoperiș, dar nu e seră. Am avut anul trecut niște roșii foarte mari. Cred că trei tone de roșii am avut. Am dat la toți vecinii. Grădina mea nu este mare, are 180 mp. Dar această grădină hrănește cinci familii. Pe mine, pe vecinul care se ocupă mai mult de ea, dar el are două familii, iar eu am și eu două. Deci hrănește șase familii, de fapt. Am chemat vecinii să vină să ia roșii și nu se cunoștea că au luat”, a adăugat el.

Se bucură din plin de viața liniștită din mediul rural. Chiar dacă a trăit ani de zile în București, nu i-a plăcut niciodată mediul urban. S-a „chinuit” prin blocuri, până în anul 2002, când s-a mutat în comuna Mogoșoaia.

„Nu m-am obișnuit niciodată (cu vibrația orașului). Am trăit la curte și de la 18 ani încolo am intrat în mediul citadin și m-am chinuit la blocuri, la garsoniere, până când am reușit să scap, aproape acum 25 de ani. În 2002, m-am mutat la Mogoșoaia”, a recunoscut el.

Ce apreciază celebrul actor la soția sa?

Florin Zamfirescu a vorbit puțin și despre căsnicia sa. A spus că cel mai mult apreciază la soția sa că îi oferă stabilitate, siguranță, încredere și onestitate. Din punctul lui de vedere, stabilitatea este cel mai important lucru într-o relație.

„Îți spun din experiență de viață, partenerii nu se apreciază pentru frumusețe. Că la început, da, e frumoasă femeia, e frumos bărbatul. Dar nu pentru asta se apreciază, ci pentru stabilitate, pentru siguranță, pentru încredere, pentru onestitate. Știi? Pentru stabilitate. Există câte un om pe care poți să pui bază, femeie sau bărbat. Unul dintre exemple este atunci când unul dintre ei este la pușcărie. Femeia se duce și îl așteaptă. Dar sunt femei care își așteaptă bărbații, iar aceia știu cu cine au de-a face”, a explicat el.

Florin Zamfirescu a decis să-și petreacă perioada bătrâneții într-un mod liniștit, retrăgându-se din lumina reflectoarelor cu aproximativ șapte ani în urmă. În prezent, el se bucură de statutul de simplu spectator, deși pensionarea sa a fost inițial un șoc. Cu toate acestea, s-a adaptat cu grație la liniștea vieții unui simplu privitor.

Chiar dacă simte nostalgia teatrului, acum îl vizitează doar în calitate de spectator, nu de actor. Din perspectiva sa, teatrul reprezintă ceva fundamental în existența fiecăruia dintre noi.

Despre ofertele care continuă să vină, atât pentru teatru, cât și pentru film, marele actor a mărturisit că le-a respins pe toate. Cu amintiri dulci și sentimente de satisfacție legate de o carieră impresionantă, Florin Zamfirescu și-a găsit pacea la pensie, lăsând noile generații să preia scena teatrului. Cu seninătatea unui om care și-a trăit visul și a ajuns la sfârșitul călătoriei sale, el se bucură acum de simpla bucurie a privirii asupra vieții din jur.