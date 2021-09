Radu Tudor a scris pe blog-ul lui despre exploatarea nămolului, dar și cum a fost atribuită licența.

„Licența pentru explorarea nămolului de la Techirghol a fost atribuită în 2016 firmei Formin SA din Caransebeș, județul Caraș-Severin, în urma unui concurs public de oferte. Doi ani mai târziu, firma a solicitat și licența de exploatare.”, amintește Radu Tudor, pe blog.

6.000 de metri cubi de nămol, cu o valoare de 2 milioane de euro

Jurnalistul a continuat atacul și a scris despre studiul de fezabilitate, dar și de valoarea nămolului concesionat.

„Potrivit unui studiu de fezabilitate realizat de firma Formin SA, în perimetrul de 800 de metri Techirghiol Est ar fi de exploatat, în cei 20 de ani de concesiune, 6.000 de metri cubi de nămol, cu o valoare de 2 milioane de euro. Potrivit legii minelor, redevența pentru nămolul terapeutic este de 5% din valoarea producției miniere. Adică, 100.000 de euro va primi statul de la Formin, dacă valoarea și cantitatea estimate de companie se adeveresc”, scrie g4media.ro.

Statul român și lăcomia

Radu Tudor a atacat dur statul român.

”Prin Agentia Nationala de Resurse Minerale, statul roman se lacomeste sa vândă una din putinele resurse naturale de care beneficiau cei mai saraci romani : nămolul de la Techirghiol. Dupa cum vedeti, suma primită de stat este absolut ridicola in raport cu distrugerea mediului natural si limitarea drastica a posibilitatilor de tratament pentru cetateni. Astfel de resurse naturale ar trebui protejate si lasate sa se regenereze, in beneficiul turistilor, mai ales a celor cu posibilitati financiare mici si care sufera de afectiuni reumatice. Destinatia Techirghiol este de ani de zile cautata de romanii saraci si bolnavi. Transformarea namolului in afacere este una din cele mai neinspirate si revoltatoare decizii ale Guvernului si ANRM. România are depozite de gaze naturale de 100 de miliarde de euro in Marea Neagra ce zac neexploatate, dar statul vinde namolul de pe fundul lacului Techirghiol pentru o bruma de bani”, a mai scris Radu Tudor.