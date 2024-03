Rabla Plus 2024. Se doresc mai multe mașini electrice în România

Rabla Plus 2024. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a anunțat recent că, anul acesta, programul național Rabla Plus are un buget record. Este pentru prima dată când alocă 1.000.000.000 lei pentru achiziționarea mașinilor electrice și plug-in hybrid. Bugetul destinat unităților administrativ-teritoriale s-a epuizat în doar 16 minute, la fel și pentru instituțiile publice.

Linia de finanțare pentru persoane juridice funcționează bine, în special pentru societățile comerciale care își înverzeșc flota. În schimb, procesul este mai lent pentru persoane fizice. Potrivit lui, acest lucru se datorează posibil reducerii valorii eco-tichetului la 5.000 de euro.

„În ceea ce privește programul Rabla Plus, anul acesta avem un buget record. Este pentru prima oară când punem la bătaie 1.000.000.000 lei pentru achiziționarea mașinilor electrice și plug-in hybrid. Vom vedea cum merge programul. Bugetul alocat unităților administrativ-teritoriale s-a epuizat cel mai repede în 16 minute. Și instituțiilor publice în același timp. Merge foarte bine linia de finanțare pentru persoane juridice, adică societățile comerciale care aleg să-și înverzească flota, fie că sunt companii de delivery, de curierat sau alte activități care pretind efectuarea unui număr mare de kilometri în fiecare zi și merge ceva mai greu la persoane fizice. Asta se datorează probabil și faptului că, așa cum s-a stabilit la inițiativa Ministerului Finanțelor Publice, în luna decembrie, valoarea eco-tichetului a scăzut la 5.000 de euro”, a declarat el într-o intervenție TV.

Ratele de leasing ar putea fi finanțate parțial sau integral

În opinia sa, suma nu este prea mică, având în vedere că prețul de pornire pentru o mașină electrică este de 25.000 de euro. Un eco-tichet de 5.000 de euro dintr-un total de 25.000 înseamnă o finanțare de 20% din partea statului român.

În cazul în care oamenii vor observa că nu reușesc să utilizeze acei bani, vor lua în considerare realocarea lor către persoane juridice. Schema de finanțare ar putea fi modificată.

Mircea Fechet a înființat un grup de lucru în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, la care au fost invitate, pentru prima dată, societățile de leasing. Scopul grupului este să evalueze posibilitatea de a finanța, parțial sau integral, ratele de leasing pentru atât persoane fizice, cât și pentru societăți comerciale. În Franța, de exemplu, un astfel de sistem funcționează deja.