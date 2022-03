Conform informațiilor transmise de Nexta TV, Rusia plănuiește să schimbe regulile de recrutare în armata națională. Astfel că, acum, autoritățile ruse vor trimite o înștiințare prin Email tuturor civililor. În prezent, este ilegal ca un recrut să nu primească o scrisoare oficială sau să nu o accepte.

Reamintim că, miercuri, Ministerul Apărării din Rusia a recunoscut în spațiul public că la operaţiunile militare împotriva Ucrainei participă şi recruţi, relatează Reuters. Declarația sa a fost făcută la doar o zi după ce președinte rus Vladimir Putin a spus că armata rusă a trimis numai militari profesionişti în Ucraina. Ministerul Apărării a adăugat că unii recruit au fost luaţi prizonieri de armata ucraineană.

Între timp, războiul din Europa de Est continuă, deja primarul Kievului, Vitali Kliciko, a informat că jumătate din populaţia capitalei a fugit de la începutul invaziei ruse.

Așadar, primarul capitalei ucrainene a spus că „un locuitor din Kiev din doi a părăsit oraşul” de când au început tensiunile militare provocate de Rusia.

„Din informaţiile noastre, un locuitor din Kiev din doi a părăsit oraşul. Astăzi, ceva mai puţin de două milioane de locuitori se află aici”, a declarat Vitali Kliciko la televiziunea ucraineană, potrivit afp.com

„Totuşi, Kievul s-a transformat în fortăreaţă”, a spus Vitali Kliciko, în a cincisprezecea zi a invaziei ruse. „Fiecare stradă, fiecare clădire, fiecare punct de control s-a întărit”, a adăugat el.

Aglomeraţia urbană Kiev număra 3,5 milioane de locuitori înainte de începutul conflictului cu Rusia. Rusia a lansat o ofensivă asupra teritoriului ucrainean pe 24 februarie, pe care a numit-o „operaţiune militară specială”, forţând peste 2,3 milioane de refugiaţi să părăsească ţara, potrivit ultimului bilanţ al ONU publicat joi.

În cursul zilei de joi, Kremlinul a declarat că economia Rusiei trece printr-un șoc, relatează Reuters. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov spune că se iau măsuri pentru a atenua impactul unui „război economic absolut fără precedent”.

„Economia noastră trece acum printr-un şoc şi există consecinţe negative, ele vor fi minimizate’, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

În cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvânt al președinției ruse a mai spus că situația este una turbulentă, dar că se iau măsuri în acest sens.

„Este absolut fără precedent. Războiul economic care a început împotriva ţării noastre nu s-a mai întâmplat niciodată înainte. Aşadar, este foarte dificil de prognozat orice”, a mai spus Dmitri Peskov.

După ce Statele Unite ale Americii au decis să introducă un embargo asupra importurilor americane de petrol și gaze rusești, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia trebuie să se gândească foarte serios la ce decizie va lua.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse spune că „Statele Unite ale Americii au declarat război economic Rusiei și poartă acest război”, adăugând că Moscova se va gândi serios la ce va face în urma deciziei luată de Joe Biden.

Dmitri Peskov a mai spus că Rusia a fost întotdeauna un furnizor de energie de încredere și că tot așa va continua să fie, precizând, de asemenea, că fluxurile de energie nu au fost întrerupte.

„Însă acest dezmăţ ostil declanşat de Occident complică foarte mult situaţia şi ne forţează să ne gândim serios” la paşii următori, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

❗️ #Russia intends to change conscription rules

It is proposed to make amendments so that a summons can be sent to a conscript by registered mail.

If he does not receive the letter and does not come to the recruiting office on his own, it will be considered a criminal offence. pic.twitter.com/kZHZByfsFo

— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022