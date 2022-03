„Astăzi, folosim inteligenţa artificială pentru a căuta pe reţelele de socializare profiluri ale soldaţilor ruşi pe baza (imaginilor) trupurilor lor, pentru a semnala moartea acestora prietenilor şi rudelor.

Punem la punct un sistem de apeluri automate către Rusia pentru a spune adevărul despre asasinii ruşi. Am început să facem lucruri pe care nici nu puteam să ni le imaginăm acum o lună”, a scris Mihailo Fedorov pe Facebook.

Conform spuselor sale, scopul principal este de a „risipi mitul unei ‘operaţiuni speciale’ la care nu ia parte niciun recrut şi în care nimeni nu moare.”

Reamintim că trupele ucrainene au transmis recent că au reușit să captureze un sistem modern de război electronic al Rusiei. Este vorba despre „Frumusețea-4”, cel mai nou sistem de bruiaj al sateliților spion și avioanelor radar ale NATO.

Mai precis, centrul de comandă al unuia dintre cele mai performante sisteme de război electronic din dotarea armatei ruse a fost capturat de trupele din Ucraina. Acesta poate fi folosit pentru bruierea avioanelor radar ale NATO și chiar a sateliților de spionaj aflați pe orbita terestră.

Experții militari din SUA au analizat mai multe imagini care au apărut pe rețelele de socializare și au spus că este vorba despre centrul de comandă al sistemului de război electronic „Krasuha-4” (Frumusețea-4 – n.red.).

Potrivit informațiilor transmise de experții americani, un sistem „Krasuha-4” complet este format din două camioane. Pe un camion este montat centrul de comandă, în vreme ce pe al doilea camion sunt instalate echipamentele propriu-zise de bruiaj și război electronic.

De asemenea, „Krasuha-4” este folosit pentru bruierea avioanelor radar de tip AWACS ale NATO, dar și pentru perturbarea sateliților de spionaj aflați pe orbita terestră.

„Nu pot să vă spun cât de mare e această pierdere pentru forțele ruse”, a declarat analistul militar american Trent Telenko, după ce pozele respective au apărut pe rețelele de socializare.

#Ukraine: We managed to identify this bizarre „container”, captured today by the UA forces near #Kyiv.

It is likely to be the command post of one of the most potent Russian EW system – 1RL257 Krasukha-4, used to suppress AWACS radars & radar reconnaissance satellites. pic.twitter.com/1VvKjGoM2p

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 22, 2022