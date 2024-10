Ciocoliva este un desert inedit, care combină nucile crocante, tradiționala colivă și ciocolata, încântând papilele gustative cu un gust neașteptat. Recent, România a fost cuprinsă de o adevărată febră culinară, datorată popularității în creștere a desertului exotic, ciocolata Dubai, care a devenit rapid un fenomen pe rețelele de socializare. Însă, noul preparat românesc, Ciocoliva, a venit ca o concurență puternică, reușind să detroneze ciocolata Dubai.

Ciocoliva a fost inventată de doi români, Dani și Alex, antreprenorii din Scoția, au dorit să lanseze un nou produs pe piață și astfel a apărut ciocoliva, disponibilă la Transylvania Shop and Coffee. Intenționează să își extindă afacerea și în România, având scopul de a lansa un nou trend cu acest deliciu culinar.

„România, here we go! Ne întoarcem acasă cu Ciocoliva noastră! (…) Să facem un nou trend la nivel mondial și să cucerim lumea cu cel mai minunat desert al românilor! Vă mulțumim enorm pentru suportul vostru și vă iubim din toată inima.

Haideți să facem din Ciocoliva un nou trend global, cu unul dintre cele mai delicioase dulciuri ale României. Vă mulțumim tuturor pentru susținere și vă iubim foarte mult!”, au transmis cei doi pe Facebook.