Jackson Greathouse Fall este un american care a cerut ChatGPT, creat de OpenAI, să-i dea instrucțiuni despre modul în care poate să transforme o sută de dolari în „cât mai mulți bani posibil”. A urmat instrucțiunile chatbot-ului și în câteva zile a creat un site de marketing afiliat, câștigând 1.378 dolari. Un alt utilizator ChatGPT a susținut că a câștigat 6.147 dolari într-o săptămână cu sprijinul IA.

Cum folosesc oamenii ChatGPT pentru a câștiga bani

AI și ChatGPT nu oferă scheme de îmbogățire rapidă. Dar dacă sunteți dispus să vă dedicați ceva mai mult timp și să cuplați ChatGPT cu alte abilități pe care le aveți, puteți câștiga cu ușurință 1.000 dolari pe lună sau chiar mai mult, scrie Yahoo Finance.

Iată cele patru moduri de a câștiga venituri suplimentare utilizând ChatGPT.

1. Scrieți articole cu ajutorul ChatGPT

Un scriitor independent câștigă, în medie, 68.690 dolari pe an, potrivit ZipRecruiter. Adică mult mai mult de 1.000 de dolari pe săptămână. Dar ce se întâmplă dacă am putea scrie mai repede folosind ChatGPT? Am putea câștiga mai mulți bani într-o perioadă mai scurtă de timp. De asemenea, puteți utiliza ChatGPT pentru a scrie articole pentru site-ul de marketing afiliat. Acest lucru vă va permite să câștigați bani din vânzarea produselor pe care le promovați pe site. ChatGPT vă poate ajuta și să găsiți programe de afiliere profitabile la care să vă alăturați.

2. Utilizați ChatGPT pentru gestionarea rețelelor sociale

Puteți utiliza ChatGPT și pentru a crea conținut eficient și convingător pe rețelele sociale, care să vă ajute la promovarea site-ului afiliat. Influencerii care câștigă deja bani de pe urma rețelelor sociale pot folosi ChatGPT pentru a crea conținut mai eficient foarte repede. Cu ChatGPT ca asistent puteți vinde serviciile și ca manager de social media altor companii. A ști cum să folosești ChatGPT în mod eficient, pentru a crea tipul potrivit de conținut, este o abilitate aparte. Această abilitate va deveni mai profitabilă pe măsură ce capacitățile programului cresc.

3. Utilizați ChatGPT pentru a crea o aplicație sau o extensie Chrome

ChatGPT nu ajută doar oamenii să pună cuvinte pe ecran. De asemenea, poate ajuta la codificare și programare. Dacă aveți o idee pentru o aplicație sau o extensie Chrome, puteți folosi ChatGPT pentru a vă ajuta să scrieți codul.

4. Creați campanii de marketing eficiente

Poți beneficia întotdeauna de o strategie de marketing cuprinzătoare. ChatGPT vă poate ajuta să găsiți publicul țintă și să generați un plan de marketing care funcționează, bazat pe contribuțiile altor agenți de marketing și pe datele pe care ChatGPT le are deja în bazele sale de memorie.

5. Pentru ce altceva puteți folosi ChatGPT

În afară de a solicita ChatGPT idei de afaceri, puteți folosi acest instrument pentru afaceri sau pentru uz personal în diverse moduri. ChatGPT vă poate ajuta cu proiecte de cercetare, face liste de cumpărături sau răspunde la întrebări. De multe ori poate înlocui Google.

Ce este ChatGPT

ChatGPT este un chatbot sofisticat creat de OpenAI. Poate susține conversații, vă poate ajuta să cercetați subiecte și chiar să scrieți conținut. Compania numește această tehnologie „Reinforcement Learning from Human Feedback” și face din ChatGPT unul dintre cele mai sofisticate sisteme AI pentru limbaj disponibile acum.