PSD se prăbușește. Cum arată ultimele CIFRE

Conform unui sondaj IMAS, comandat de Uniunea Salvati Romania pentru luna noiembrie, PSD a ajuns la 24,9%, de la 27,6% in luna octombrie. Acesta este urmat de PNL cu 23,3% si USR cu 14,8%, care continua sa creasca.

Conform sondajului, urmeaza ALDE cu 11,7%, MRI cu 8,2% (in scadere fata de octombrie si septembrie), UDMR cu 5,8%, PRM cu 2,4%, PMP cu 2,1%, PNTCD cu 2,0% si PRU cu 0,3%.

Sondajul a aparut in aceeasi in care in Camera Deputatilor Opozitia a cerut introducerea pe ordinea de zi a hotararilor de revocare a presedintelui Liviu Dragnea si a vicepresedintelui Florin Iordache. Florin Iordache, presedintele de sedinta, a convocat o consultare cu liderii de grup, iar apoi a anuntat ca nu va supune votului cererea liberalilor, ceea ce a provocat un adevarat scandal.

SURSA: RFI