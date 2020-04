Ce spune liderul ALDE

„Propunerea mea de a organiza in cadrul ROMEXPO din Bucuresti a unui spital urias care sa ingrijeasca exclusiv bolnavi de coronavirus a nascut o vie dezbatere si asta ma bucura. Cel mai mult mi-a placut comentariul unei cititoare care imi spune de ce nu la Palatul Parlamentului? Da! De ce nu la Palatul Parlamentului? Intre a tine bolnavii in conditii improprii sau a-i abandona acasa (cum cred ca se va intampla peste 2-3 saptamani cand sistemul medical nu o sa mai faca fata) si a le crea conditii la ROMEXPO sau la Palatul Parlamentului e de preferat a doua varianta”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Alte țări au implementat deja asta

„Ideea nu este in premiera mondiala, ci reprezinta mai degraba implementarea in Romania a unor practici internationale. China a construit 2 spitale intr-o singura saptamana. SUA, Italia, Spania isi transforma centrele expozitionale si salile de sport in centre de triaj sau spitale coronavirus. Ai nostri pregatesc stadioanele sa puna corturi in ele, in loc sa foloseasca spatii care au deja infrastructura. De ce nu am invata de la cei la care pandemia este cu cativa pasi in fata? Asta cred ca lipseste guvernantilor nostri: lipsa de anticipatie”.

„Este anormal sa vii cu otita la doctor si sa iesi de acolo cu coronavirus”, a mai spus Tăriceanu.

Măsura poate descongestiona spitalele

„Cred ca aceasta masura ar descongestiona o parte din spitale si ar da sansa si altor bolnavi sa fie tratati corespunzator. Este anormal sa vii cu otita la doctor si sa iesi de acolo cu coronavirus. Sunt zeci de mii de romani cu tot felul de afectiuni si a-i expune unei imbolnaviri cu noul coronavirus nu ar face decat sa le puna in pericol viata.

Scepticii imi spun ca timpul e prea scurt, ca nu avem paturi, saltele, lenjerii, ventilatoare etc. Asa e! Era bine ca lucrurile astea sa fi fost pregatite de acum 2 luni, pentru ca guvernul si presedintele stiau ca vine virusul peste noi, dar ce sa facem noi daca ei erau cu alegerile anticipate? Nu mai putem sa dam timpul inapoi, deci acum trebuie sa improvizam si norocul nostru este ca avem in Romania capacitati de a produce aproape orice. Fabricile de mobila stau. Fabricile de confectii stau. Credeti ca vreunul dintre cei care detin aceste fabrici nu va fi fericit sa-si aduca oamenii la munca si sa produca rapid si ieftin? Ca sa nu mai spun ca sunt convins ca ar fi mandri sa participe la efortul comun de stopare a pandemiei si revenirii la normal.

Nu am o solutie pentru ventilatoare. Stiu ca este o cerere mondiala uriasa si ca va trebuie tot noi sa gasim solutii de rezerva. Cei de la Dacia Pitesti mi-au spus ca incearca sa-si seteze imprimantele 3D pentru a produce ventilatoare. Probabil ca si altii fac la fel. Nu stiu daca au reusit si nu stiu cate pot face, dar ma gandesc ca mai trebuie sa fie si alte solutii.

Cred ca si aici industria romaneasca are solutii care trebuie gasite rapid. Sa salvam cati mai multi romani se poate. Cu orice pret”, a scris președintele ALDE pe pagina sa de Facebook.