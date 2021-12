Fostul procuror DIICOT Ionel Tudosan a reactionat dur dupa achitarea lui Calin Popescu-Tariceanu. El a spus ca „pentru a nu stiu cata oara, niste procurori ingamfati si analfabeti juridic incearca sa-l bage pe Tariceanu la puscarie pe niste fapte inventate de ei”. Acesta a aratat că, totusi, astfel de procurori sunt mentinuti in functie.

„De ce nu sunt bagati la inchisoare pentru represiune nedreapta? De ce CSM si PICCJ nu fac ordine? Sunt complici… Mi-e sila de reactia sistemului”, a comentat fostul procuror. In opinia sa, procurorii care comit abuzuri consfintite ca atare prin achitari merita sa infunde puscaria pentru represiune nedreapta, nu sa fie mentinuti in functie.

Mesajul de revolta a fost exprimat marti, 7 decembrie 2021. Fostul procuror DIICOT Ionel Tudosan a reactionat imediat dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat in prima instanta pe ex-presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu in dosarul de abuz in serviciu fabricat de catre procuroarea PICCJ Daniela Matei, sotia fostului judecator suprem Ionut Matei, sustine luju.ro.

Sursa citata a amintit ca achitarea a fost „cu atat mai usturatoare pentru Daniela Matei”, cu cat ea a fost ceruta in sala de judecata nu doar de catre avocatii lui Tariceanu, ci de insasi procuroarea de sedinta, Irina Kuglay, colega cu Matei la Parchetul General. In plus, achitarea pentru unul dintre capetele de acuzare a fost dispusa exact asa cum a cerut Kuglay: in baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala – „fapta nu exista”.

Postarea fostului procuror DIICOT

„Sila si dezonoarea! Tariceanu, achitat de ICCJ.

Este pentru a nu stiu cata oara cand niste procurori ingamfati si analfabeti juridic incearca sa-l bage pe Tariceanu la puscarie pe niste fapte inventate de ei!

Si, cu toate acestea, astfel de procurori sunt mentinuti in functie!

De ce nu sunt acesti procurori bagati la inchisoare in locul victimelor lor pentru represiune nedreapta!?

De ce CSM-ul si Parchetul General nu fac ordine in privinta unor astfel de procurori!?

Pentru ca daca nu iau masuri inseamna ca sunt complicii acestora, le convine de minune sa nu raspunda in nici un fel si sunt asemenea lor.

Din aceasta cauza ma simt dezonorat ca astfel de procurori au putut fi colegi cu mine si mi-e sila de reactia sistemului la un astfel de comportament.

Numai bine!”, a scris fostul procuror pe pagina sa de socializare.

Amintim că, după un an de la trimiterea dosarului în instanță, un procuror de la Parchetul General a cerut achitarea lui Călin-Popescu Tăriceanu. Dosarul a fost trimis în instanță la finalul lui 2020, în decembrie, după ce acesta a fost acuzat că nu a constatat şi nu a supus la vot în plenul Senatului încetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu. Tot în acest dosar, a fost dat în judecată şi fostul senatorul PSD din cauza uzurpării de calități oficiale.