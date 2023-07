Ce legătură există între George Soros și partidul politic AUR?

„Miscari de trupe in subteranele propagandei sorosiste! Soldatii ONG-urilor acum servesc intereselor AUR si au trecut din nou la atacuri in cascada! Cea mai noua tinta – SRI si intelligence-ul Romaniei! Se doreste decredibilizarea totala a serviciilor de protectie a Romaniei si a tuturor oamenilor din servicii!

Reateaua Soros de ONG-uri, influentatori de opinie si lideri digitali ai unei armate de zombie creduli s-a mobilizat in ultima perioada spre a servi scopurilor politice ale partidului extremist AUR. Apar zilnic cazuri in care, prin metode specifice, “se descopera” sau se incearca destabilizarea unor institutii sau ale unor oameni importanti din establishment-ul Romaniei. Toate aceste atacuri sunt preludiul unui an extrem de dur, 2024, in care se va varsa mult sange ideologic si se vor face multe “crime” in folosul “binelui suprem”.

Noile pozitionari de pe frontul influentelor din Romania sunt din ce in ce mai evidente pentru un ochi avizat care stie sa se uite dincolo de titlurile stirilor. Sa incepem cu inceputul ca sa fie clar pentru toata lumea de ce a venit aceasta miscare browniana a particulelor in suspensie, particulele fiind diverse personaje cultivate cu atentie spre a parea credibile in ochii celor care nu-si pun niciodata intrebari si asteapta doar raspunsuri venite de fiecare data de la altii”, scrie într-un articol scris de Filip Stan, publicat vineri, 21 iulie 2023, de România TV.

George Soros a predat „sceptrul și coroana” fiului său

„Miliardarul George Soros, cel mai important donator al democratiilor europene, s-a retras din activitate la venerabila varsta de 92 de ani. Sceptrul si coroana unuia dintre cele mai eficiente si complexe sisteme de influenta sociala au fost predate fiului sau, Alexander Soros, care a anutat inca de la inceput ca va reduce cu 40% fondurile si personalul organizatiei pe care acum o patroneaza. Aceasta veste a venit ca un anunt de concediere printre membrii ONG-urilor din Romania, lucru care, insa, nu i-a descurajat pe soldatii cu tastaturi, ci i-a facut sa se agite si mai tare spre a-si arata utilitatea noii stapaniri.

Astfel, ajungem la ultimul atac in forma organizata asupra intereselor Romaniei, cazul SRI. Una dintre institutiile care pana acum nu a fost luata drept tinta a devenit astazi, tocmai prin prisma rolului important in societate si al credibilitatii, un bun punct de atac pentru agentii Soros. Sa destructuram, asadar, pe puncte strategia prin care se incearca asaltul asupra Serviciilor de Informatii ale Romaniei”, scrie în acel articol.

Libertatea, Europa Liberă și G4media lucrează pentru George Soros

„Contextul este urmatorul. Invitat la o conferinta despre digitalizare si viitor, directorul Centrului Cyberint a facut mai multe declaratii in premiera despre “modus operandi” al SRI prin care se identifica si se analizeaza, iar ulterior se elimina orice pericol la adresa democratiei in Romania. Fara sa dea prea multe detalii, asa cum este si firesc pentru oricine inrolat in serviciile secrete, generalul Anton Rog a descris in cateva minute tipul de amenintari pe care SRI-ul le identifica si le elimina.

Printre aceste amenintari fiind si una dintre cele mai moderne, respectiv aceea a unui grup de interese de a influenta in orice fel libera alegere in cazul votului pentru un grup de oameni. Mai concret fix, ceea ce fac de fiecare data ONG-urile si gruparile de interese care urmaresc sa impinga masele de votanti intr-o directie sau alta.

Imediat agentii Soros grupati in garnizoanele media – Libertatea, Europa Libera si G4media au iesit la atac si l-au acuzat pe omul SRI ca ameninta partidele politice si ca pune la indoiala alegerile libere. Cu titluri precum: “Închidem site-uri și luăm mandate pe siguranță națională dacă un partid vrea să câștige alegerile prin acțiuni hibride “ – G4media sau “Declarațiile unui general SRI demonstrează cum noua Lege a securității cibernetice poate pune în pericol alegerile libere” – Libertatea sau “Ce a vrut să spună generalul SRI Anton Rog? Expert: Amenință partidele politice” – Europa Libera mai multe institutii media au inceput asaltul pentru a-l decredibiliza total pe generalul SRI interpretandu-i malitios orice declaratie”, a explicat jurnalistul respectiv.

