Cele șase școli care au participat la proiect, câte una din fiecare sector din București, sunt Liceul Ion Neculce, Școala Gimnazială nr. 39, Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Școala Gimnazială nr. 190, Școala Gimnazială nr. 150 și Liceul ”Tudor Vladimirescu”, iar campania de informare prin lecții deschise s-a desfășurat în perioada 15 mai – 4 iunie 2024.

Proiectul „ReciCLARea e totul!” a avut ca obiectiv creșterea gradului de înțelegere a simbolurilor de colectare separată de pe ambalajele din industria alimentară, evidențierea impactului negativ al colectării necorespunzătoare asupra mediului și explicarea procesului de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

Pe lângă workshop-uri, elevii au putut participa și la un concurs de design de postere de promovare a inițiativei, unde au fost înscrise 361 de lucrări. Marele premiu al acestui concurs, o vizită la Fabrica de Reciclare GreenGroupdin Buzău, a fost câștigat de clasa a V-a D a Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”.

„Suntem bucuroși că am făcut parte din această campanie remarcabilă alături de partenerii noștri, care a fost un succes, cu o participare activă și entuziastă din partea elevilor din toate școlile vizitate. Educația și informarea tinerilor cu privire la procesele de colectare separată si reciclare sunt esențiale pentru a construi obiceiuri ce asigură un viitor fără poluare. Prin acest proiect ne-am dorit să le oferim copiilor cunoștințele și instrumentele necesare pentru a adopta un comportament responsabil față de mediu, atât acasă, cât și la școală”, a declarat Alina Georgescu, directorul general Green Resources Management.

Premiera proiectului „ReciCLARea e totul” se referă la aducerea în discuție a ambalajelor flexibile din plastic, precum polietilena și polipropilena. Acestea sunt cele mai comune tipuri de plastic flexibil, folosite mai ales în industria alimentară, deoarece au o serie de calități deosebite care ajută la protecție, igienă și siguranță alimentară.

Polietilena (PE-LD) se regăsește în folia de plastic care protejează batonul de ciocolată sau de cereale preferat, paste sau tăiței instant. Se mai regăsește în pungi de plastic, precum și la împachetarea unor produse, jucării etc.

Polipropilena (PP) are un grad ridicat de siguranță alimentară datorită lipsei de toxicitate și rezistenței la temperatură, fiind ideală pentru pungi de plastic pentru alimente, dar și pentru lactate, vase ce pot fi introduse în cuptorul cu microunde, carcase de DVD-uri etc.

„Nestlé continuă să contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la un comportament responsabil față de mediu atât în rândul consumatorilor noștri, dar mai ales pentru cei mici. Proiectul ReciCLARea e totul! este menit să ofere comunității o metodă simplă și creativă de a înțelege semnificația simbolurilor care se regăsesc pe ambalajele concepute pentru a fi reciclate din industria alimentară”, explică Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.

„Educarea prin activități este formula prin care reușim de fiecare dată să-i învățăm pe copii despre problemele actuale. Conștienți de problematica mediului, prin acest proiect am schimbat comportamente și mentalități, mai ales demonstrând că reciclarea poate fi distractivă și generatoare de soluții”, a declarat Eugen Ilea, președinte FNAP – Edupart București.

În toate cele șase școli participante la proiectul „ReciCLARea e totul!”, precum și în Primăria Sectorului 6, a fost amplasată câte o stație de colectare separata a materialelor reciclabile. Aceste stații au un design special creat în urma unui concurs organizat de Universitatea Națională de Arte București, în colaborare cu FNAP – Edupart.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 90.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu.

Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.

(P)