Programul Rabla pentru electrocasnice vine cu un buget generos, prin care se încearcă încurajarea românilor să renunțe la aparatele vechi și poluante.

Sumele, care se asigură sub forma unor vouchere, pot ajunge și la 400 de lei pentru o persoană.

Programul Rabla pentru electrocasnice vine cu un buget generos. Vizate, trei categorii de produse

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, a declarat că vineri va fi prima zi când beneficiarii se pot înscrie în programul Rabla pentru electrocasnice, iar bugetul acestuia este de 75 de milioane de lei.

Tanczos Barna a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că vor exista nouă categorii de produse în cadrul acestui program.

“Săptămâna aceasta lansăm programul Rabla electrocasnice, un program aşteptat. Vineri este prima zi când beneficiarii se pot înscrie în program. Bugetul este de 75 de milioane de lei, peste 200.000 de beneficiari, ne aşteptăm la un număr foarte mare de beneficiari pe nouă categorii de produse: maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate frigorifice, este prima categorie care se va finanţa în prima fază.

A doua categorie sunt televizoarele, laptopurile şi tabletele, iar a treia categorie aparatele de aer condiţionat, aspiratoarele şi uscătoarele de rufe.

Am modificat categoriile de clasă energetică pentru că la nivel european aceste încadrări s-au modificat la sfârşitul anului 2020. A fost nevoie de o reîncadrare a echipamentelor noi astfel încât să corespundă cu cerinţele şi regulamentul european”, a transmis ministrul Mediului.

Simplificarea procedurii de înscriere

Barna a precizat şi care sunt sumele acordate în cadrul programului.

“Sumele care se asigură sub forma unor vouchere vor fi următoarele: 400 de lei pentru maşini de spălat rufe, 400 de lei pentru maşini de spălat vase, având cel puţin noua clasa energetică D, la maşinile de spălat rufe cel puţin clasa energetică C, 400 de lei pentru aparatele de aer condiţionat care trebuie să fie în cel puţin A++, 400 de lei pentru combine frigorifice, lăzi frigorifice, congelatoare clasele energetică cel puţin E, 400 de lei pentru televizoare, având cel puţin clasa energetică E, 400 de lei pentru uscătoarele de rufe A++, 200 de lei pentru aspiratoare, consumul să fie mai mic de 43 kilowatti oră pe an şi 500 de lei pentru laptopuri, 300 de lei pentru tablete”, a explicat Tánczos Barna.

Ministrul a menţionat şi cum se va face înscrierea beneficiarilor.

“În ediţia trecută au fost probleme în momentul înscrierii beneficiarilor, sistemul a cedat, motiv pentru care am regândit acest sistem şi în prima fază, printr-un proces foarte simplu se vor înregistra beneficiarii în sistemul informatic.

Trebuie să menţioneze nume, prenume, localitate, judeţ, cod numeric personal, adresă de email şi număr de telefon valid şi are opţiunea de a încărca pe loc un buletin de identitate sau o carte de identitate şi o declaraţie pe propria răspundere că punem la dispoziţia AFM datele personale”, a afirmat Tanczos Barna.

Programul va avea trei etape

El a precizat că perioada de înscriere va dura o săptămână, iar apoi programul va avea trei etape.

“Prima etapă se va desfăşura în perioada 21 mai – 3 iunie şi va viza maşinile de spălat rufe, maşinile de spălat vase şi aparatele frigorifice. Etapa a doua, între 4 şi 17 iunie, pentru televizoare, laptopuri şi tablete, etapa a treia se va desfăşura în perioada 18 iunie – 1 iulie pentru aparate de aer condiţionat, uscătoare şi aspiratoare”, a declarat ministrul Mediului, potrivit news.ro.

El a menţionat că pentru maşinile de spălat vase şi uscătoarele de rufe se poate preda orice echipament electrocasnic înscris în program.

“Principiul după care funcţionează programul este dai un echipament vechi şi ai primit în schimb aceste sume menţionate. Pentru maşinile de spălat vase şi uscătoare de rufe se poate preda orice alt aparat electrocasnic din program, în schimb, echipamentul vechi în celelalte cazuri trebuie să fie din aceeaşi categorie cu cel nou.

După parcurgerea etapelor de înregistrare şi validarea voucherului, în momentul în care începe fiecare categorie de câte trei tipuri de electrocasnice se vor valida voucherele şi beneficiarii pot merge la magazinele unde vor să cumpere aparatură nouă sau pot comanda de pe internet”, a mai transmis Tanczos Barna.

