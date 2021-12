Mai ales acum, cu ameninţarea variantei Omicron, care a ajuns deja şi în ţara noastră, valul 5 al pandemiei pare inevitabil în România, sunt de părere specialiştii.

Mărturia unui pacient nevaccinat, ajuns la ATI: Aşa am zis şi eu şi mi-a trecut glonţul pe la cap

Un nou material “Pacient în România”, realizat de reporterii Digi24, prezintă situaţia din spitalele româneşti înainte de acest al cincilea val, în condiţiile în care ţara noastră înregistrează una dintre cele mai mici rate de vaccinare din UE.

La secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar dn Capitală sunt 45 de pacienţi care aşteaptă să se întoarcă pe picioarele lor acasă, la familiile lor, care aşteaptă în fiecare zi, cu înfrigurare, veşti bune venite de la cei internaţi.

Cei mai mulţi dintre pacienţi nu s-au vaccinat împotriva COVID-19, însă acum recunosc că boala nu este o glumă, iar faptul că nu s-a vaccinat a fost o greşeală, pentru că ar fi putut să evite întreaga suferinţă.

“Nu m-am vaccinat. Ce să zic? Tot am umblat pe unde am umblat. Am zis că scap așa, dar nu iese. Ce-am pățit și prin ce am putut să trec, nu doresc nici la….

Toți care zic că nu se ia de ei, aşa am zis şi eu şi mi-a trecut glonţul pe la cap”, recunoaşte un bărbat, tânăr, în faţa camerelor de filmat.

“Nu ne e ușor nici nouă să vedem atâta suferință în jurul nostru”

Medicul Bogdan Barbu este unul dintre cei care are grijă de bolnavii COVID de la Spitalul Universitar. El recunoaşte că şi cadrele medicale sunt afectate serios de suferinţa pe care o văd în jurul lor, zi de zi.

“Nu ne e ușor nici nouă să vedem atâta suferință în jurul nostru, dar încercăm să-i ajutăm cât putem de mult.

Pe foarte mulți am reușit să-i salvăm, dar e la fel de trist că pe foarte mulți dintre ei n-am reușit, pentru că leziunile pulmonare erau atât de grave, încât n-au mai avut practic cu ce să respire, n-au mai avut plămâni viabili care să asigure schimburile gazoase.

Dar mergem înainte și fiecare viață pe care noi o salvăm înseamnă foarte mult pentru noi și cu asta ne hrănim și asta ne dă putere să mergem mai departe”, a declarat Bogdan Barbu.

Apel disperat al medicilor: Situația este destul de gravă, încercăm să facem ceea ce putem

La Spitalul Universitar, toate locurile pentru pacienţii COVID de la ATI sunt ocupate, iar medicul spune că riscul este uriaş, în cazul unui nou val.

“Există riscul ca acest val să ne prindă din urmă și să ne prindă la fel, cu locurile ocupate, ceea ce ar fi o situație foarte grea pentru noi, să ne aglomerăm atât de mult.

Situația este așa cum este, destul de gravă, încercăm să facem ceea ce putem.

Din păcate, ei sunt încă suspicioși și de-asta ajung aici, este foarte greu să le explici unele lucruri, nu cred în boală, nu cred în vaccin, nu poartă masca și de-asta se întâmplă ceea ce se întâmplă”, a mai spus medicul Bogdan Barbu, potrivit digi24.ro.

“E foarte greu de crezut că putem evita valul 5 (…) Numai o minune ne mai poate salva”

El atrage atenţia că, având în vedere situaţia actuală din România, doar o minune ne mai poate salva de efectele ucigaşe ale valului 5 al pandemiei.

“Atunci când se eliberează un loc, imediat este ocupat de alt pacient care așteaptă. Valurile au mers cu o gravitate din ce în ce mai severă, așadar ne așteptăm, locurile în ATI sunt limitate, iar formele grave de boală se înmulțesc.

Dacă lumea realizează și se vaccinează, asta este singura soluție. Atât timp cât avem sub 40% din populație vaccinată e foarte greu de crezut că putem evita valul 5, iar timpul este atât de scurt, încât numai o minune ne mai poate salva”, a explicat medicul bucureştean.