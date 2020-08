Profesorul Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, a declarat, vineri seară, că, din păcate, numărul de cazuri de COVID-19 în secţiile de Terapie Intensivă, precum şi decesele vor creşte în perioada următoare. Totuşi, este vorba despre o creştere lentă, a subliniat profesorul Rafila.

„Este o creştere evidentă, dar ea nu este o creştere rapidă, este o creştere lentă a numărului de cazuri. Sunt convins că dacă am face o curbă, o să vedem că această curbă are, în continuare, un caracter crescător. Dar, numărul de cazuri în secţiile de Terapie Intensivă şi decesele vor creşte în perioada următoare”, a declarat Alexandru Rafila pentru Digi24.

Profesorul spune că „acestea urmează unei acumulări de cazuri noi”. România a avut peste 1.000 de cazuri nou depistate în aproape fiecare zi în ultimele două săptămâni, iar acum se vede rezultatul prin creşterea numărului de decese şi de pacienţi internaţi la Terapie Intensivă.

„Am avut peste 1.000 de cazuri noi, zilnic, în ultimele două săptămâni aproape şi consecinţa acestei acumulări de cazuri numeroase va fi după un anumit interval, de care ne-am apropiat foarte mult în momentul de faţă, creşterea numărului de cazuri şi numărului de decese în secţiile de terapie intensivă”, a mai precizat Alexandru Rafila.

De ce nu se deschid restaurantele sau teatrele în România?

Profesorul Rafila vorbea recent şi despre unele măsuri de relaxare, mai precis de ce nu se poate încă vorbi despre deschiderea restaurantelor sau a teatrelor la nivel naţional.

„Noi avem un număr de cazuri în creştere, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană cu 80 de infectaţi la 100.000 de locuitori, într-un interval de două săptămâni. Italia are 6, Grecia 3-4, Franţa 8, Spania aproape 60. Dacă luăm o măsură de redeschidere a restaurantelor, teatrelor, acest lucru va avea un impact, chiar dacă minimal, care se corelează cu o situaţie îngrijorătoare”, a precizat Alexandru Rafila.

Totuşi, el recunoaşte că ar putea fi iniţiat un proiect-pilot în zonele unde sunt puţine cazuri de infectare.

„Ai cazuri, nu deschizi. Unde nu am cazuri, pot să deschid. Şi în România, sunt zone cu foarte puţine cazuri zilnice şi am putea să le folosim ca proiect pilot pentru relaxarea unor măsuri. Să vedem ce se întâmplă două săptămâni dacă deschid restaurantele în judeţul Harghita, de exemplu, că acolo am puţine cazuri”, a mai spus profesorul Alexandru Rafila.