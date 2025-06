Roșiile românești se confruntă cu un adevărat pericol în această vară. Temperaturile extrem de ridicate din solarii, care ajung până la 45 de grade Celsius după prânz, afectează grav culturile. În județul Gorj, de exemplu, unde tocmai încep să apară primele roșii, producătorii trag un semnal de alarmă: producția din acest an va fi semnificativ mai mică.

Încă de la primele ore ale dimineții avem peste 30 de grade în solar, deși afară sunt doar 18. După-amiaza, temperatura urcă la 40-45 de grade. Floarea nu apucă să se mai fecundeze și nu mai leagă rod. În loc de 6-7 roșii pe plantă, face doar 2-3, a mărturisit un producător local.

Pentru a combate efectele caniculei, agricultorii încearcă tot felul de soluții: montează ventilatoare, plase de umbrire, aerisitoare laterale și țin deschise capetele solariilor la maximum. Cu toate acestea, multe dintre roșii devin inestetice, iar acestea sunt greu de vândut.

„Floarea nu apucă să se mai fecundeze și nu mai leagă rod. Face 2-3 roșii, în loc să facă 6-7. Noi am îmbunătățit la solarii, am adus ventilatoare, pentru a scădea temperatura din solar, am pus plasă de umbrire, aerisitoare laterale și capetele sunt deschise la maxim”, a spus un producător local pentru Digi24.