Producătorul limuzinei lui Putin pregătește o ofensivă în Europa

Cu doar câteva zile în urmă, Aurus a prezentat la expoziţia auto de la Moscova sedanul de lux Senat, iar oficialii companiei au anunţat şi iminenta lansare a unui SUV în viitorul apropiat. Poziţionată ca rival direct al celor de la Rolls-Royce sau Bentley, marca din marele stat de la răsărit este deţinută de un institut rus de cercetare în domeniul automobilelor cunoscut sub acronimul NAMI, împreună cu producătorul de maşini Sollers, partener al Ford pe piaţa din Rusia.

Aurus are în plan o producţie de doar 150 de unităţi pe an, însă imediat ce noua uzină a firmei va fi finalizată, numărul de maşini care va ieşi anual de pe linia de asamblare ar putea urca – în funcţie de cerere – până la circa 5.000. Există chiar ambiţii pentru o producţie de 10.000 de exemplare pe an.

La prezentarea de la Moscova, ministrul rus al comerţului, Denis Manturov, a ţinut să menţioneze că oficialii statului vor putea trece de la actualele limuzine importate la cele de producţie indigenă, iar CEO-ul Aurus, Franz Gerhard Hilgert, fost director în cadrul diviziei Mercedes-Benz a grupului german Daimler, a declarat că marca va ocupa „o poziţie fermă în clubul brandurilor legendare”.

Noul Aurus Senat are sub capotă un propulsor V8 de 4.4 litri realizat „in-house” de companie. Acesta este cuplan cu un sistem hibrid cu ajutorul căruia puterea urcă până la 598 CP. Această forţă este trimisă către toate cele patru roţi printr-o cutie automată de viteze cu nouă trepte. Tehnologia de la bord include, printre altele, tempomat adaptiv, frână de urgenţă automată şi poate fi comandată cu un blindaj extrem de puternic.

Noul Aurus Senat are ca sop înlocuirea vestitelor limuzine ZIL care au transportat zeci de ani liderii sovietici. O variantă personalizată a fost deja utilizată de Vladimir Putin în momentul numirii sale în funcţia de preşedinte al Rusiei.