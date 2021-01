Pentru a doua oară în numai un an, luni, Camera Reprezentanților a trimis Senatului un proiect vizând trimiterea lui Donald Trump în judecată, punându-i astfel soarta în mâinile celor 30 de senatori republicani care, cel puțin deocamdată, par să nu dorească condamnarea lui, transmite New York Times.

În cursul unei zile marcate mai mult de ceremonii decât de evenimente importante, nouă coordonatori ai procedurii de condamnare din Camera Reprezentanților au traversat Capitoliul ca să informeze Senatul că ei sunt pregătiți să îl pună sub acuzare pe Donald Trump pentru “incitare la insurecție” – o acuzație aprobată de ambele partide după ce fostul președinte a provocat o violentă revoltă care a zguduit Capitoliul. Dar cum ceva din indignarea provocată de răzmerița din 6 ianuarie s-a diminuat deja, puțini sunt republicanii care par dispuși să repudieze un lider care dispune încă de o mare influență asupra partidului lor și să se alăture democraților întru condamnarea lui.

Senatorii au plănuit să amâne discutarea procesului până pe 9 februarie

Asta îl va face pe președintele Biden să câștige timp și să obțină confirmarea celor mai importanți membri ai cabinetului său, iar republicanilor le va oferi un respiro ca să-și cântărească pozițiile în ceea ce ar putea fi în aceeași măsură un referendum pe tema propriului lor viitor și al partidului, precum și în privința lui Trump.

Spre deosebire de ultima tentativă de punere sub acuzare a lui Trump, când partidul său s-a mobilizat rapid în jurul său, o serie de republicani, printre care și senatorul de Kentucky Mitch McConnell, liderul minorității, au dat de înțeles că sunt dispuși să-l judece pe fostul președinte după ce încăpățânata campanie a acestuia de a schimba rezultatul alegerilor s-a dovedit inutilă. Asta ar permite Senatului să voteze din nou pentru a-l împiedica să mai dețină din nou funcția. Dar pe măsură ce procesul se apropie numărul lor s-a micșorat și nu se va mai ajunge la cei 17 republicani necesari, care ar fi trebuit să se alăture democraților pentru a asigura condamnarea.

Donald Trump, singurul președinte supus de două ori demiterii

Un sondaj efectuat de The New York Times în ajunul procesului a constatat că 27 de republicani s-au declarat împotriva punerii sub acuzare a lui Trump sau a tragerii sale la răspundere în vreun fel sau altul. 16 republicani s-au declarat nehotărâți, iar șapte nu au oferit niciun răspuns. Cei mai mulți dintre cei care s-au opus au făcut-o mai mult din cauza unor obiecții legate de procedură decât din dorința de a-l apăra pe Trump.

Cum miza este atât de mare, senatorii nu s-au prea putut inspira dintr-un precedent care să-i călăuzească. Donald Trump este singurul președinte care a fost supus de două ori procedurii de demitere, iar procesul ar fi primul în care Senatul ar trebui să ia în considerație punerea sub acuzare a unui fost președinte.

Faptul că republicanii au evitat atât de mult să discute acțiunile lui Trump demonstrează cât de precară a fost situația lor politică. Puțini contestă faptul că Trump este cel puțin în parte vinovat de atacul cel mai violent la adresa guvernului american de după războiul din 1812 (război între Statele Unite și Marea Britanie, care a durat până în anul 1815, n. red.), iar în privat mulți îl consideră vinovat de faptul că i-a făcut să piardă controlul asupra Camerei Reprezentanților, asupra Senatului și asupra Casei Albe. Dar el rămâne încă un personaj popular printre alegătorii republicani, iar mulți congresmeni se tem că, dacă i-ar sta împotrivă, el ar influența voturile astfel încât să îi facă să-și piardă funcția.

“Cred că asta depinde de statul din care ești și de etapa carierei în care te afli”, le-a declarat râzând scurt reporterilor senatorul Lindsey Graham, un republican din Carolina de Sud, atunci când a fost întrebat ce li s-ar întâmpla republicanilor care ar vota în favoarea condamnării lui.

Alte aspecte ale procesului au început să atragă atenția luni

Senatorul Patrick J. Leahy, președinte temporar al Senatului, a declarant că va prezida procesul, asumându-și rolul deținut anul trecut de judecătorul-șef John J. Roberts Jr.

Potrivit Constituției, judecătorul-șef al Curții Supreme din Statele Unite este cel care prezidează orice proces vizând punerea sub acuzare a președintelui sau a vicepreședintelui. Dar Constituția nu precizează și cine ar examina pozițiile celorlalți, inclusiv pe cea a foștilor președinți (ai completului). Schumer și judecătorul Roberts nu s-au arătat dispuși să își asume acest rol, un rol care i-ar face pe cel din urmă și Curtea Supremă să se implice în lupta politică pe tema lui Trump.

La prima punere sub acuzare a lui Donald Trump de anul trecut rolul a fost în general onorific. Dar în calitate de președinte, Leahy, care este un democrat din Vermont, ar putea stabili anumite reguli în privința principalelor aspecte legate de admiterea probelor, după cum putea decide chiar și dacă, în conformitate cu Constituția, procesul împotriva fostului președinte este permis. El poate totodată să își rezerve dreptul de a vota.

Funcția i-ar fi putut reveni totodată și vicepreședintei Kamala Harris, în calitatea sa de președintă a Senatului. Dar este clar că un asemenea demers din partea dnei Harris, vizând coordonarea procedurilor, ar fi aproape sigur văzut drept o tentativă a democraților de a profita de noua lor putere ca să-l pedepsească pe liderul partidului politic rival.

Prezența lui Leahy le-ar putea aduce democraților acuzații similare din partea dreptei, mai ales dacă el va emite hotărâri controversate, dar oficialii afirmă că, în lipsa unui judecător-șef, nu există o alternativă clară. Leahy a rămas ferm pe poziție, subliniind că va trata “cât se poate de serios” jurământul pe care îl va depune, ca să poată asigura o “justiție imparțială”.