Avocatii Mikolt Kapcza si Gabriel Marin au reuşit sa desfiinteze la CA Cluj HG-ul ce permite accesul la evenimente doar celor vaccinati sau cu test COVID negativ.

Acţiunea avocaţilor la CA Cluj

Guvernul nu are niciun drept sa discrimineze romanii nevaccinati, permitandu-le accesul la evenimente publice, dar si private doar daca detin teste COVID negative. Pe aceasta idee se concentreaza pledoaria avocatilor Mikolt Kapcza şi Gabriel Marin. Hotărârea CA Cluj nu este definitivă.

Judecatorul Radu Rares Dusa de la Curtea de Apel Cluj a admis in parte actiunea avocatilor şi a anulat acele prevederi din Hotararea de Guvern nr. 531/2021, privind cea mai recenta prelungire a starii de alerta, cu incepere din 13 mai 2021, carea le permit romanilor accesul la evenimente publice, dar si private doar daca prezinta certificatul de vaccinare sau un test COVID negativ.

Minuta sentintei nr. 166/2021 din dosarul nr. 350/33/2021:

„Respinge exceptiile lipsei de interes a reclamantilor si lipsei de obiect a actiunii.

Admite in parte actiunea formulata si precizata de reclamantii Kapcza Mikolt Krisztina si Marin Gabriel.

Respinge cererea de interventie in favoarea paratului Guvernul Romaniei de catre Ministerul Afacerilor Interne.

Anuleaza in parte HG nr. 531/2021, astfel cum a fost modificata de HG nr. 580/2021 in privinta urmatoarelor dispozitii: Anexa 2 art. 3 indice 1, iar la Anexa 3 articolul 1 pct. 5,6,7,12,13,18,20,22,27 si art. 6 punctele 2,4,9 doar in privinta conditionarii participarii de prezentarea dovezilor mentionate la art. 3 ind. 1 al anexei 2.

Mentine celelalte dispozitii ale acestor articole.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata azi 07.06.2021 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei”.

– Anexa 2, art. 3/1:

„(1) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, este permisa participarea la una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 3 art. 1 pct. 5, 6 si 12 numai a persoanelor care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;

c) prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

d) se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2.

(2) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, este permisa participarea la una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 3 art. 1 pct. 7 numai a persoanelor care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;

c) prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

(3) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, este permisa participarea la una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 3 art. 6 pct. 2 si 4, respectiv art. 10 pct. 4 numai a persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

(4) Persoanele fizice sunt obligate sa faca dovada situatiilor prevazute la alin. (1)-(3) prin prezentarea documentelor pe suport hartie sau in format electronic”;

– Anexa 3, art. 1:

„In conditiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise, cu exceptia celor organizate si desfasurate potrivit pct. 3-27;

2. se interzice desfasurarea de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private;

3. activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, definite conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, constand in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, pot fi desfasurate numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei fara spectatori, numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. in spatiile deschise competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 25% din capacitatea maxima a spatiului. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. in spatiile inchise competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 25% din capacitatea maxima a spatiului. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maxima a spatiului. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, numai daca acestea se vaccineaza la intrarea in incinta, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. in conditiile pct. 3 se permite desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a activitatilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitatile de pregatire fizica in spatii inchise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distantare intre participanti, astfel incat sa se asigure minimum 7 mp/persoana;

9. activitatile institutiilor muzeale, bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizuala, institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale in aer liber se pot desfasura numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. in conditiile pct. 9, organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 70% din capacitatea maxima a spatiului si cu purtarea mastii de protectie, daca incidenta cumulata la 14 zile din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, si sunt interzise la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori;

11. in conditiile pct. 9, organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte se pot desfasura cu participarea publicului pana la capacitatea maxima a spatiului. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. in conditiile pct. 9, la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai daca ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleiasi familii sau reprezinta grupuri de pana la 4 persoane, iar organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, precum si cu purtarea mastii de protectie. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Activitatile sunt interzise la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;

13. in conditiile pct. 9, la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui numar mai mare de 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, precum si cu purtarea mastii de protectie. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Activitatile sunt interzise la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;

14. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele si rugaciunile colective, se desfasoara in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 45 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

15. in conditiile pct. 14, pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al Secretariatului de Stat pentru Culte;

16. se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc impreuna, stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale;

17. se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fara a se limita la acestea, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, cu un numar de participanti de maximum 70 de persoane in exterior si de maximum 50 de persoane in interior in judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori. La stabilirea numarului de persoane in exterior si/sau in interior nu sunt luate in calcul persoanele care au varsta mai mica de 16 ani;

18. in conditiile pct. 17 se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fara a se limita la acestea, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, pana la capacitatea maxima a spatiului in exterior sau in interior in judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoana, daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

19. se permite organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un numar de participanti de maximum 70 de persoane in interior si de maximum 200 de persoane in exterior, cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, cu purtarea mastii de protectie si cu respectarea normelor de sanatate publica stabilite in ordinul ministrului sanatatii, daca incidenta cumulata la 14 zile in judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori;

20. in conditiile pct. 19 se permite organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene cu un numar de participanti mai mare de 70 de persoane in interior si mai mare de 200 de persoane in exterior, cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

21. se permite organizarea de conferinte cu un numar de participanti de maximum 100 de persoane in interior cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, cu purtarea mastii de protectie si cu respectarea normelor de sanatate publica stabilite in ordinul ministrului sanatatii, daca incidenta cumulata la 14 zile in judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori;

22. in conditiile pct. 21 se permite organizarea de conferinte cu un numar de participanti mai mare de 100 de persoane in interior cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

23. se permit organizarea si desfasurarea de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei publice, in aer liber, a activitatilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog;

24. se permit organizarea si desfasurarea activitatilor specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania, astfel incat sa fie asigurate o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare persoana participanta si respectarea regulilor de protectie sanitara;

25. se permite, in conditiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata, organizarea de mitinguri si demonstratii cu un numar de participanti de maximum 100 de persoane si cu respectarea urmatoarelor masuri:

a) purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toti participantii;

b) dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care sosesc in spatiul in care se desfasoara mitingul sau demonstratia;

c) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre participanti si asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp/persoana, acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfasurarii mitingului sau a demonstratiei;

e) aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARSCoV-2;

26. se permite desfasurarea activitatilor de prevenire si combatere a pestei porcine africane prin vanatori colective la care pot participa cel mult 20 de persoane;

27. se permit festivitatile organizate in spatii deschise, prilejuite de terminarea anului scolar, cu participarea personalului didactic, a elevilor, precum si a insotitorilor acestora. Participarea insotitorilor este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare”;

– Anexa 3, art. 6, pct. 1-9:

„In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum si la terase este permisa fara a depasi 70% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 5,00-24,00, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori;

2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum si la terase este permisa pana la capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 5,00-24,00, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

3. activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, precum si la terasele acestora este permisa fara a depasi 70% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 5,00-24,00, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, si doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati, in judetele/localitatile unde este depasita incidenta de 3/1.000 de locuitori in ultimele 14 zile;

4. activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, precum si la terasele acestora este permisa pana la capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 5,00-24,00, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

5. masurile prevazute la pct. 1-4 se aplica si operatorilor economici care desfasoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

5^1. in cazul evenimentelor private aferente nuntilor si botezurilor, activitatile prevazute la pct. 1-5 se pot desfasura pana la ora 2,00;

6. in situatia in care activitatea operatorilor economici prevazuti la pct. 1 si 3 este restrictionata sau inchisa se permit prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective;

7. operatorii economici prevazuti la pct. 1 si 3 vor respecta obligatiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu exceptia celor prevazute la pct. 5, cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. activitatea in baruri, cluburi si discoteci este permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 5,00-24,00 in judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare”.