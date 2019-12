Laura Codruţa Kovesi a avut probleme la întoarcerea în ţară cu avionul. Procurul-şef european a ajuns vineri la Cluj-Napoca şi a anunţat că va depune plângere faţă de compania aeriană, nemulţumită că zborul său a avut o întârziere de peste 20 de ore.

Kovesi a povestit că joi, după check-in, au fost anunţaţi de mai multe ori că avionul are întârziere, apoi au fost mutaţi pe aeroportul din Liege, unde au aflat în cele din urmă, în jurul orei 02:00 noaptea, că zborul a fost anulat. Dintre cei 181 de pasageri, erau şi persoane cu bebeluşi, precum şi doi bolnavi în cârje, însă nimeni de la companie nu a venit să le explice clar situaţia, a mai precizat Kovesi.

Compania aeriană nu a răspuns la telefoane

Procurorul-şef european a spus că unii dintre pasageri au încercat să contacteze telefonic compania aeriană Wizz Air, însă nu le-a răspuns nimeni la apeluri, fiind nevoie până la urmă de implicarea consulatului României.

„Bine că am ajuns acasă, am stat peste 20 de ore, de joi de la ora 14:00, după check-in ne-au anunțat că avionul are 3 ore întârziere, apoi alte două ore jumătate. La ora 22:00 ne-au anunțat că trebuie să ne mutăm pe aeroportul din Liege, iar check-in, bagaje, ne-au dus într-un terminal mai izolat și ne-au spus că s-a anulat zborul, asta în jurul orei 02:00 noaptea.

Am depus o plângere, aștept să văd reacția companiei la sesizarea pe care am depus-o. Am fost 181 de pasageri, unii erau cu bebeluși, au rămas fără lapte, nu era nimic deschis să cumpere de mâncare. Erau și două persoane cu cârje, bolnavi, care aveau anumite nevoi, nu a venit nimeni de la companie să ne explice ce se întâmplă, nu am știut dacă mai plecăm sau nu”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, vineri, când a aterizat în cele din urmă pe Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj.

