Am descoperit cine suntem… Apoi am redescoperit. În fiecare zi. Am acceptat că există limite, dar nu am acceptat să fim limitați de ele. Am schimbat mentalități și asta ne-a schimbat pe toți. Din eu și tu – am făcut noi. Noi idei. Noi provocări. Noi orizonturi. Împreună suntem de neoprit. De 25 de ani, noi suntem noi. Suntem PRO TV!

”Tradițiile se construiesc de-a lungul anilor, dar anul acesta nu e nimic tradițional. În primul rând, postul nostru de televiziune sărbătorește 25 de ani, o etapă importantă pentru orice business, iar de data aceasta suntem nevoiți să ne întâlnim online, din motive evidente. În ciuda provocărilor, am reușit să demonstrăm încă o dată că PRO TV, chiar și în condiții extreme, poate produce și livra divertisment de calitate și știri obiective. Toate acestea au fost posibile datorită echipelor noastre dedicate, de care sunt extrem de mândru. Am avut o vară puternică și urmează o grilă de toamnă pe măsură. Propunem telespectatorilor noștri o varietate de formate, un mix perfect între show-urile consacrate, apreciate de public, și formate noi, despre care credem că vor deveni un real succes”, spune Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Ce vom urmări toamna aceasta la PRO TV?

În fiecare zi, în prime time, telespectatorii PRO TV pot urmări cele mai obiective știri, la Știrile PRO TV, filme pline de acțiune, suspans și aventuri, dar și producții locale presărate cu umor și emoție.

Luni, 7 septembrie, Las Fierbinți revine cu un nou sezon și situații uluitoare. În fiecare marți și joi, serialul fenomen va continua să ne poarte în lumea fantastică în care se împletesc umorul, autoironia și situațiile absurde. Noi răsturnări de situație îi așteaptă pe fierbințeni, iar Robi, polițistul satului, va fi nevoit să deschidă o nouă anchetă și să afle dacă în Fierbinți există măcar un localnic care ”acordă subiectul cu predicatul”. Cum va decurge ”ancheta”, vedem în noul sezon Las Fierbinți.

Reality show-ul Ferma. Orășeni vs. Săteni se va vedea, în premieră, la PRO TV, începând din 8 septembrie. În fiecare marți, miercuri și joi, vom putea urmări evoluția celor 16 concurenți. Două mentalități sunt aduse față-n față: orășeni vs. săteni. Provocările fizice vor fi mai intense, iar psihicul concurenților va fi testat în fiecare secundă pe care aceștia o petrec în fermă. Dacă va fi nevoie de gândirea rapidă și strategică a orășenilor sau mai degrabă de franchețea, rezistența și forța de muncă a sătenilor, aflăm în reality show-ul prezentat de Mihaela Rădulescu.

Dragoș Bucur și arhitecții Visuri la cheie vor continua să schimbe viețile celor care au nevoie de ajutor, începând de miercuri, 9 septembrie. Cei șase vor transforma visurile în realitate și vor aduce speranță în viețile celor aflați în impas. Lacrimile de durere devin lacrimi de bucurie, iar speranța nu mai este o noțiune abstractă în viețile oamenilor, ci devine tangibilă în momentul în care echipa Visuri la cheie spune ”Mută autocarul!”.

”Cine se ascunde în spatele măștii?” este întrebarea care va fi pe buzele tuturor românilor în această toamnă. Masked Singer România, cel mai spectaculos show din lume, începe vineri, 11 septembrie, de la ora 20:30. Vom vedea personaje fantastice, secrete și detectivi care vor juca împreună cu telespectatorii un joc al indiciilor. Ascultă vocile, observă mișcările, urmărește toate indiciile și poți descoperi cel mai bine păstrat secret din istoria televiziunii. Sau poate nu.

VLAD revine la PRO TV luni, 14 septembrie, iar răzbunarea protagonistului ne va ține cu sufletul la gură, în fața televizorului, în fiecare săptămână. Fața întunecată a răzbunării este neașteptată, iar linia dintre bine și rău devine tot mai subțire. Situațiile complexe, iubirile surprinzătoare și tensiunile îl vor aduce pe Vlad cu un pas mai aproape de a-și dezvălui secretul. Un nou personaj, interpretat de actorul Marius Manole, va încerca să strice planurile de răzbunare ale lui Vlad. Dacă va reuși, vedem în această toamnă.

Unde o să fim peste încă 25 de ani? Știm doar… CUM: o să fim la fel de curioși, pasionați, orgolioși… și altfel. La fel de proteviști! O să păstrăm curajul de a greși, încăpățânarea de a nu renunța și bucuria de a ne reinventa. Peste 25 de ani, noi vom fi noi. Vom fi PRO TV!