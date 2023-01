Prințul William ar fi pur și simplu „devastat” de afirmațiile făcute de fratele său mai mic, prințul Harry, în cartea de memorii „Spare”, din care presa a publicat deja anumite fragmente, scrie HelloMagazine.

Meghan i-a încăierat pe cei doi frați

Așa cum multă lume anticipa, Harry nu i-a cruțat deloc pe tatăl și pe fratele său. Lui Harry i se aduc numeroase acuzații, rememorându-se și un fapt necunoscut: este vorba de o altercație care, susține Harry, ar fi avut loc în urmă cu câțiva ani.

Cei doi frați au ajuns să de încaiere din cauza lui Meghan Markle, cu care Harry era deja căsătorit de un an. Moștenitorul tronului Marii Britanii l-ar fi atacat atunci pe fratele său mai mic.

William este devastat!

Expertul regal al publicației The Sunday Times, Roya Nikkhah a a declarat: „William este devastat. Citatul pe care l-am folosit deja este că „îl macină pe interior. Așa se simte. A ales însă să nu răspundă cu aceeași monedă și să nu se răzbune”.

Totul a pornit de la o ceartă iscată de Meghan

În memoriile care provoacă acum un nou val de controverse și de reacții dure din partea britanicilor, Harry scrie că fratele său l-a atacat, după o ceartă iscată din cauza lui Meghan Markle.

„Totul s-a întâmplat atât de repede. M-a prins de guler, mi-a smuls colierul și m-a trântit la podea”, scrie ducele de Sussex.

„Am aterizat pe castronul câinelui, care s-a crăpat, iar cioburile răspândite m-au tăiat. Am stat acolo o clipă, amețit, apoi m-am ridicat și i-am spus să iasă”, povestește Harry. Harry a susținut că atacul l-a lăsat cu o leziune vizibilă la spate.

Mai mult, Harry l-a acuzat pe William că ar fi fost gelos pe el din momentul în care a început să participe la deschiderea Jocurilor Invictus.

Nu-și mai vorbesc de „ceva timp”

În timpul apariției lui Harry la CBS 60 Minutes cu Anderson Cooper, a declarat că nu mai vorbește cu William și că a trecut „ceva timp” de când a vorbit ultima oară cu fratele și tatăl său, regele Charles.

Experta regală Katie Nicholl, autoarea cărții „The New Royals : Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”, spune că familia regală „se pregătea pentru ceva dur și exploziv”, dar nu era pregătită pentru valul de atacuri care par să nu mai contenească.

„Au fost surprinși de toate aceste detalii și de cât de departe a mers Harry cu aceste lucururi”, spune Nicholl, care susține că, în ciuda dorinței lui Harry de a rezolva luvcrurile cu tatăl său, Regele Charles, nu va exista o reconciliere.