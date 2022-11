Mihăiță Ursu, director general al TAROM, a avut, luni, o întâlnire cu președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și cu directorul general al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, Alexandru Anghel. În cadrul întâlnirii, oficialii TAROM au anunțat că își doresc ca prima aeronavă care va ateriza aici să aparțină companiei aeriene românești.

Primul avion care va ateriza la Brașov va fi al TAROM

„Prima aeronavă comercială care va ateriza pe pista noului aeroport din Brașov va fi una românească, aparținând TAROM.

TAROM urmărește cu atenție piața și se dovedește încă o dată un partener de încredere al românilor și nu numai. Putem discuta despre operarea curselor între București și Brașov și retur, asta doar dacă infrastructura viitorului aeroport o va permite, punând accent pe condiționalitatea ca între aeroport și centrul Brașovului să existe, în mod regulat, servicii integrate de transport al călătorilor, dar și disponibilitatea serviciilor de tipul rent-a-car pentru viitorii pasageri.” a declarat Mihăiță Ursu, directorul general al TAROM.

Graficul consolidat al activităţilor privind deschiderea Aeroportului Internaţional Braşov – Ghimbav, convenit de către Consiliul Judeţean Braşov, împreună cu ROMATSA şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prevede ca acest obiectiv să fie operaţional la jumătatea lunii iunie a anului viitor.

De asemenea, în cadrul întâlnirii de la sediul companiei s-a convenit identificarea unor variante durabile pentru ca TAROM să poată opera zboruri între București și Brașov, acest lucru putând fi posibil cel mai devreme la sfârșitul anului viitor.

Investiție de 100 de milioane de euro

Cu o investiție de peste 100 de milioane de euro, Aeroportul International Brașov-Ghimbav este primul aeroport internațional construit de la zero în ultima jumătate de secol și va dispune de tehnologie de ultimă generație.

Arhitectura terminalului este inspirată de bisericile fortificate din Țara Bârsei, în timp ce dirijarea aeronavelor se va face de la mare distanță, prin turnul digital Romatsa de la Arad, a explicat, luni, Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, instituția care construiește aeroportul.

„Romatsa a acceptat o soluție, fiindcă tot vorbim de orașe inteligente, Brașovul va avea primul aeroport care va fi dirijat de la distanță, dintr-un centru de comandă. Am fost și am văzut un astfel de model în Suedia și am văzut cum un aeroport de la Cercul Polar era dirijat de la Stockholm, de la 1.000 de kilometri distanță.

A văzut cât de sigură este această tehnologie nouă. Am aflat cu surprindere că suntem al doilea aeroport de la nivel mondial care nu a avut un clasic și care implementează o astfel de tehnologie.” a explicat Adrian Veștea.